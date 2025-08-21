BIT Mesra: बीआईटी मेसरा की एमबीए छात्रा पर ब्लेड से हमला, छात्रों का गुस्सा फूटा, कैंपस में विरोध-प्रदर्शन जारी

रांची, 21 अगस्त : रांची के मेसरा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी) की छात्रा से छेड़छाड़ और ब्लेड से किए गए हमले की घटना के विरोध में हजारों छात्र आंदोलित हैं. वे इसे लेकर बुधवार देर रात से ही कैंपस में प्रदर्शन कर रहे हैं. गुरुवार को छात्रों ने सभी कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन जारी रखा. आंदोलित छात्र कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि जब तक कॉलेज प्रबंधन सुरक्षा के ठोस उपाय नहीं करता और दोषियों को पकड़ने की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा.

एमबीए की एक छात्रा बुधवार रात कैंपस के गेट से बाहर निकली थी, तभी असामाजिक तत्वों ने उससे छेड़खानी की और विरोध करने पर ब्लेड से हमला कर दिया. वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल छात्रा को तत्काल एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. घटना से छात्रों में भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि बाहरी लोगों का कैंपस में प्रवेश और इस तरह की वारदात सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है. छात्रों का आरोप है कि अगर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते तो यह घटना नहीं होती. पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को शांत करने की कोशिश की. लेकिन, छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे.

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक छात्रा पर हमला नहीं, बल्कि पूरे छात्र समुदाय की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है. इस मामले पर अब तक संस्थान प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. हालांकि, संस्थान के कई अधिकारी आंदोलित छात्रों से वार्ता करने पहुंचे हैं. वे उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि पहले आरोपितों की गिरफ्तारी हो, इसके बाद ही वार्ता होगी. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा.