Bihar Politics: ‘निर्वाचित मुख्यमंत्री को हटाकर बने सेलेक्टेड मुख्यमंत्री’, तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी पर तंज

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Bihar Politics: बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. दो दशकों से अधिक लंबे कार्यकाल के बाद नीतीश कुमार का दौर समाप्त हो गया है और राज्य में नई राजनीतिक पारी की शुरुआत हो चुकी है. सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई देते हुए तंज भी कसा. Bihar CM Portfolio Allocation: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पास रखे 29 विभाग, कैबिनेट विस्तार के बाद होगा बाकी मंत्रालयों का बंटवारा

राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बुधवार को पटना के लोक भवन में सम्राट चौधरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने लिखा, “निर्वाचित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सम्राट चौधरी को बधाई, और ‘सेलेक्टेड मुख्यमंत्री’ बनने पर मेरी ओर से शुभकामनाएं.”

अपने संदेश में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने पिछले दो दशकों के शासन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 21 वर्षों के एनडीए शासन के बावजूद बिहार कई महत्वपूर्ण सूचकांकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है. उन्होंने नीति आयोग और विभिन्न सतत विकास सूचकांकों का हवाला देते हुए शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, कानून-व्यवस्था, रोजगार सृजन, आय स्तर, निवेश, गरीबी, पलायन और समावेशी विकास जैसे मुद्दों को उठाया.

हालांकि, आलोचना के बावजूद तेजस्वी यादव ने अपने बयान का समापन सकारात्मक उम्मीद के साथ किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि नए मुख्यमंत्री बिहार के विकास, समृद्धि, शांति और समग्र प्रगति के लिए दृढ़ता से काम करेंगे. उन्होंने यह भी जोर दिया कि शासन के फैसले राज्य के हित में हों और बिहार के लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा होनी चाहिए.

यह पूरा घटनाक्रम बिहार में एक नए और राजनीतिक रूप से संवेदनशील दौर की शुरुआत को दर्शाता है, जहां सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार को न सिर्फ प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना होगा, बल्कि विपक्ष की कड़ी निगरानी भी झेलनी होगी. सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार के एक नए दौर की शुरुआत हो गई है.