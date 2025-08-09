Bihar Politics: सम्राट चौधरी का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज, 'एक स्टेट तो दूसरा नेशनल लेवल का झूठा'

Credit-(X,@ANI)

नई दिल्ली, 9 अगस्त : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दोनों नेताओं में झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है.

दरअसल, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. वहीं, चुनाव आयोग ने प्रदेश की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करवाई है. इस दौरान मतदाता सूची से करीब 60 लाख से अधिक फर्जी मतदाताओं को हटाया गया है. विपक्ष इस प्रक्रिया पर आयोग और भाजपा पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा रही है. यह भी पढ़ें : ‘उनके साहस ने देशभक्ति की चिंगारी जलाई’, पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन के नायकों को दी श्रद्धांजलि

इसी बीच बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा, "तेजस्वी-राहुल में अभी झूठ का कंपटीशन चल रहा है. एक झूठ राहुल गांधी लेकर आते हैं तो दूसरा झूठ तेजस्वी लेकर आते हैं. कौन झूठा नंबर-1 है, अभी तय करना बहुत कठिन है. सिर्फ इतना है कि एक स्टेट लेवल का झूठा है तो दूसरा नेशनल लेवल का."

उल्लेखनीय है कि चुनावी वर्ष में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध को लेकर अधिकतर विपक्षी पार्टियां लामबंद होते दिख रही हैं. लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी नेता मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं. इसी बीच राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी की बात दोहराई.

हालांकि, चुनाव आयोग एसआईआर को एक सामान्य प्रक्रिया बता रहा है, ताकि फर्जी वोटर्स को लिस्ट से बाहर किया जा सके. वहीं, भाजपा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होने की बात कर रही है और जानबूझकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है.