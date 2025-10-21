Bihar Assembly Elections 2025: मोतिहारी विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी के घर से हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार

मोतिहारी, 21 अक्टूबर : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) में राजद प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. झारखंड पुलिस के सोमवार को सासाराम से राजद प्रत्याशी की गिरफ्तारी के मामले से पार्टी अभी उभर भी नहीं पाई थी कि मोतिहारी पुलिस ने मोतिहारी विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर से हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि राजन कुमार की हत्या के मामले का आरोपी सुबोध यादव, राजद प्रत्याशी के घर में छिपा बैठा है. इस सूचना के बाद, पुलिस ने आज मंगलवार को देवा गुप्ता के घर छापा मारा और राजन हत्याकांड के आरोपी सुबोध यादव को धर दबोचा. पुलिस आरोपी सुबोध यादव से पूछताछ कर रही है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पर इससे पहले भी दो आपराधिक मामले दर्ज हैं. राजद प्रत्याशी के घर से आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. यह भी पढ़ें : दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं; किसी के हताहत होने की खबर नहीं

उल्लेखनीय है कि 29 जुलाई को ज्ञान बाबू चौक पर भाजपा नेता राजन कुमार की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में राजन के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई है. मामले की जांच के दौरान पुलिस के समक्ष छह लोगों के नाम सामने आए थे. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

बता दें कि नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को सासाराम विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. सासाराम जिला मुख्यालय में नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद जैसे ही राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह बाहर निकले, भारी पुलिस बल ने उन्हें हिरासत में ले लिया. बताया गया कि सत्येंद्र साह करगहर थाना क्षेत्र के निवासी हैं और उनकी गिरफ्तारी झारखंड के गढ़वा जिले के एक पुराने मामले में हुई है. पुलिस के अनुसार, वर्ष 2004 में गढ़वा में डकैती के एक मामले में गढ़वा न्यायालय ने उनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था.