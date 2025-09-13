Bihar Election 2025: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का पटना दौरा, बिहार चुनाव की तैयारियों पर करेंगे मंथन

नई दिल्ली, 13 सितंबर : भाजपा (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा (JP Nadda) शनिवार को पटना पहुंचेंगे. यहां वे पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे और राज्य भाजपा कोर कमेटी के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीति बैठक करेंगे. जेपी नड्डा सुबह 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और बाद में चुनाव की तैयारियों, बूथ स्तर की तैयारियों और गठबंधन की गतिशीलता की समीक्षा के लिए राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे. चर्चा में निर्वाचन क्षेत्र की रणनीतियों, सीटों के बंटवारे और चुनावी अभियान की योजना पर ध्यान केंद्रित होगा, क्योंकि राज्य अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनावों की तैयारी कर रहा है.

पार्टी प्रवक्ताओं ने पुष्टि की कि कोर कमेटी की बैठक दोपहर के भोजन के बाद होगी, जिसमें न केवल चुनावी मामलों पर बल्कि राज्य में व्यापक राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चर्चा की जाएगी. हालांकि, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अटकलें हैं कि नड्डा अपनी यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर सकते हैं. जेपी नड्डा का यह दौरा अक्टूबर की शुरुआत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की संभावित घोषणा से पहले राज्य में गतिविधि तेज करने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयास का हिस्सा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार का दौरा करेंगे, जो इस साल उनका 7वां बिहार दौरा होगा. इस दौरान वे पूर्णिया में नए बने एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जो पटना, गया और दरभंगा के बाद बिहार का चौथा कार्यरत हवाई अड्डा होगा. इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर और 27 सितंबर को बिहार का दौरा करेंगे, जिससे भाजपा का बिहार चुनावों पर विशेष ध्यान साफ झलकता है. राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने और बड़े नेताओं के लगातार दौरे के साथ, बिहार में चुनावी माहौल अब पूरी तरह से जोर पकड़ चुका है.