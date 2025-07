VIDEO: पटना में ‘चौरेसिया राजनीतिक चेतना सम्मेलन’ का आयोजन, तेजस्वी यादव के मंच पर पहुंचने से पहले समर्थकों के बीच झड़प

Chaurasia Rajnaitik Chetna Sammelan: बिहार के पटना में आज चौरेसिया समाज की तरफ से 'चौरेसिया राजनीतिक चेतना सम्मेलन' का आयोजन किया गया था. जिसमें बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) शामिल होने वाले थे. लेकिन तेजस्वी यादव के मंच पर पहुंचने से पहले ही बवाल मच गया.

कार्यक्रम में इस दौरान समर्थकों के बीच झड़प और गाली-गलौज की घटनाएं सामने आईं.सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि समर्थक एक-दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं. झड़प के चलते दोनों पक्षों के बीच स्थिति काफी देर तक तनावपूर्ण बनी रही, और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.

#WATCH | Patna, Bihar | Clashes broke out on the stage before Bihar Legislative Assembly LoP & RJD leader Tejashwi Yadav arrived at ‘Chaurasia Rajnaitik Chetna Sammelan’, earlier today pic.twitter.com/KUx4hKRnnv

— ANI (@ANI) July 13, 2025