Bihar Assembly Elections 2025: 'बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पोलस्ट्रैट' ने भी माना एनडीए को मिलेगा बहुमत, 143 सीटें तक मिलने का अनुमान

(Photo : X)

नई दिल्ली, 4 नवंबर : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) में भाजपा नीत एनडीए को जबरदस्त बहुमत मिल सकता है. पहले चरण के मतदान से पहले सामने आए 'पोलस्ट्रैट' के ओपिनियन पोल के अनुसार, एनडीए को बिहार में 133 से 143 सीटें मिल सकती हैं. 'पोलस्ट्रैट' के ओपिनियन पोल में भाजपा को अकेले 70 से 72 सीटें, जबकि विपक्षी दलों के 'महागठबंधन' को 93-102 सीटें दी गई हैं. आंकड़ों के अनुसार, बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का भी खाता खुल सकता है, जिसे एक से तीन सीटें मिलने की संभावना है. ओपिनियन पोल में एनडीए के घटक दलों में शामिल जदयू को 53-56 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 10-12 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेकुलर) को 0-2 सीटें मिलने की उम्मीद है.

'पोलस्ट्रैट' के ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार, महागठबंधन में शामिल राजद को 69-72 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 10-13, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को 1-2, जबकि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) को 0-1 सीट दी गई है. इसके अलावा, ओपिनियन पोल में एआईएमआईएम को दो से तीन सीटें और जनशक्ति जनता दल को एक सीट दी गई है. एक से दो सीट पर निर्दलीयों को जीत मिलने का अनुमान है. 'पोलस्ट्रैट' के ओपिनियन पोल के अनुसार, बिहार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आ सकती है. बिहार में एनडीए को बढ़त का श्रेय सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और मजबूत संगठनात्मक मशीनरी को दिया गया है. यह भी पढ़ें : EC PC On BMC-Local Election: महाराष्ट्र में BMC सहित स्थानीय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस, यहां देखें Live

ओपिनियन पोल में एनडीए का वोट प्रतिशत 44.80 फीसदी, जबकि महागठबंधन का वोट प्रतिशत 38.60 फीसदी दिखाया गया है. 41 से 59 आयु वर्ग के लोगों की पहली पसंद एनडीए है. वहीं, 26-40 आयु वर्ग में एनडीए के लिए समर्थन बढ़कर 43.18 प्रतिशत हो गया है, जबकि 18-25 साल के युवाओं की पहली पसंद महागठबंधन है. महागठबंधन की ओर यह झुकाव बेरोजगारी (37.99 प्रतिशत युवाओं के लिए शीर्ष मुद्दा है) को लेकर युवाओं की बढ़ती चिंताओं के अनुरूप देखा गया है. पोलस्ट्रैट' ने ओपिनियन पोल में बिहार के 8,42,322 लोगों की राय को शामिल किया है.

इसके अलावा 'चाणक्य' के ओपिनियन पोल में भी एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है. 'चाणक्य' ने अपने ओपिनियन पोल में एनडीए को 128 से 134 सीटें, जबकि महागठबंधन को 102 से 108 सीटें दी हैं. एआईएमआईएम वाले जीडीए गठबंधन को 3 से 6 सीट मिल सकती हैं, वहीं अन्य को 2 से 3 सीटें दी गई हैं.