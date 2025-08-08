उज्ज्वला योजना और LPG सप्लाई पर बड़ा ऐलान, Modi Cabinet ने लिए पांच बड़े फैसले; एक क्लिक में जानें सबकुछ

Modi Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज, 8 अगस्त को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सरकार ने कुल 5 बड़े फैसलों को हरी झंडी दी. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन सभी फैसलों पर कुल ₹52,667 करोड़ का बजट खर्च किया जाएगा. इसमें गरीबों, छात्रों, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों को फायदा पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट्स शामिल हैं. सबसे बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) से जुड़ा है. सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 2025-26 तक घरेलू LPG सिलेंडर पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है. इसके लिए ₹12,060 करोड़ का बजट तय किया गया है.

वैष्णव ने कहा कि यह योजना समावेशी विकास का प्रतीक बन चुकी है और दुनियाभर में इसकी सराहना हो रही है.

कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने किए 5 बड़े फैसले

तेल कंपनियों को राहत

तेल कंपनियों को घरेलू LPG पर घाटा उठाना पड़ा है. ऐसे में सरकार ने इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ₹30,000 करोड़ का मुआवज़ा देने का निर्णय लिया है. इससे इन कंपनियों को कर्ज चुकाने, कच्चे तेल की खरीद और अन्य जरूरी खर्चों में राहत मिलेगी.

तकनीकी शिक्षा के लिए नया कदम

सरकार ने तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए MERITE योजना को भी मंजूरी दी है. इस योजना के तहत इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों को मजबूती दी जाएगी. इसके लिए ₹4,200 करोड़ का बजट तय किया गया है.

पूर्वोत्तर राज्यों को भी मिला फायदा

असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत 4 नए प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गई है. इन योजनाओं पर कुल ₹4,250 करोड़ खर्च किए जाएंगे. इनका मकसद बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास को तेज़ करना है.

तमिलनाडु को मिलेगा नया हाईवे

तमिलनाडु में मरकानम से पुडुचेरी के बीच 46 किलोमीटर लंबा चार लेन हाइवे बनाने की भी मंजूरी दी गई है. इस सड़क परियोजना पर ₹2,157 करोड़ खर्च होंगे. इससे क्षेत्र में ट्रैफिक सुविधा सुधरेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.