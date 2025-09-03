Bhiwandi News: काम में लापरवाही पर भिवंडी-निज़ामपुर मनपा आयुक्त का बड़ा एक्शन, 74 कर्मचारियों का तबादला

(Photo Credits Twitter)

Bhiwandi News: मुंबई से सटे कुछ किलोमीटर दूर भिवंडी-निज़ामपुर महानगरपालिका (Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation) के आयुक्त अनमोल सागर ने काम में लापरवाही की शिकायतों के बाद 74 कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इन सभी कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है, जो 2017 से एक ही विभाग में कार्यरत थे. आयुक्त सागर की तरफ से कर्मचारियों के तबादले का आदेश, कामकाज में लापरवाही, देरी और कमजोर कार्य संस्कृति को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के आधार पर लिया गया है.

वर्षों से एक ही विभाग में थे तैनात

मनपा अधिकारियों के अनुसार, ये कर्मचारी वर्षों से एक ही विभाग में तैनात थे, जिससे कार्य में सुस्ती और पारदर्शिता की कमी देखने को मिल रही थी. इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लगातार शिकायतें की थीं, जिसे गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने यह निर्णय लिया. यह भी पढ़े: UP IPS Transfer: यूपी में पांच आईपीएस का तबादला, एसबी शिरडकर को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी

आदेशों को टालने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी

कार्रवाई के बाद आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी स्थानांतरित कर्मचारी तत्काल अपने नए विभाग में कार्यभार संभालें. अगर कोई कर्मचारी तबादला आदेशों को टालने या राजनीतिक दबाव डालने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.