Bank Holidays September 2025: सितंबर में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bank Holidays September 2025: अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी काम है, तो उसे जल्दी निपटाने की योजना बना लें. सितंबर 2025 में त्योहारों और सप्ताहांत (वीकेंड) को मिलाकर बैंक कुल 15 दिन बंद रहने वाले हैं. इसलिए, बैंक जाने से पहले छुट्टियों की पूरी लिस्ट ज़रूर देख लें ताकि आपको कोई परेशानी न हो.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, सितंबर महीने में ओणम, मिलाद-उन-नबी और नवरात्रि जैसे कई त्योहार हैं. इन त्योहारों की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दिनों पर होंगी. इन छुट्टियों के अलावा, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं. साथ ही, सभी रविवार को भी बैंकों में अवकाश रहता है.

ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी

हालांकि, बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. इस दौरान आप अपनी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप UPI, नेट बैंकिंग, ATM और अन्य डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके आसानी से लेनदेन कर सकते हैं. ये सेवाएं 24x7 उपलब्ध रहेंगी.

फिर भी, अगर आपको बैंक जाकर कोई काम करना है, जैसे कैश जमा करना या निकालना, तो छुट्टियों की लिस्ट देखकर ही अपनी योजना बनाएं. किसी भी असुविधा से बचने के लिए, आप अपने स्थानीय बैंक शाखा में फोन करके छुट्टियों की पुष्टि भी कर सकते हैं.

सितंबर 2025 में बैंक की छुट्टियों की पूरी सूची

3 सितंबर: कर्मा पूजा (झारखंड में बैंक बंद रहेंगे)

पहला ओणम (केरल में बैंक बंद रहेंगे) 5 सितंबर: ईद-ए-मिलाद/मिलाद-उन-नबी (गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, झारखंड और तेलंगाना में बैंक बंद रहेंगे)

साप्ताहिक छुट्टियां (पूरे देश में लागू)