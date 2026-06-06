Bank Holiday Update: क्या आज शनिवार, 6 जून 2026 को देश में बैंक खुले हैं या बंद? जानें रिजर्व बैंक के नियम और ताजा स्थिति
बैंक हॉलिडे (Photo Credits: File Image)

मुंबई, 6 जून: देश भर के बैंक उपभोक्ताओं और खाताधारकों के लिए राहत की खबर है। भारत के सभी सार्वजनिक (सरकारी) और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक (Bank) आज शनिवार, 6 जून 2026 को अपने तय परिचालन घंटों के अनुसार पूरी तरह खुले रहेंगे. चूंकि आज जून महीने का पहला शनिवार है, इसलिए बैंकिंग विनियमों के तहत इसे एक सामान्य कार्य दिवस (Working Day) के रूप में वर्गीकृत किया गया है. रिजर्व बैंक के मौजूदा नियमों के मुताबिक, वित्तीय संस्थान देश भर में केवल महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं. इसके परिणामस्वरूप, आम नागरिक और खुदरा ग्राहक इस वीकेंड (सप्ताहांत) पर बिना किसी रुकावट के बैंकों में जाकर अपने इन-पर्सन लेनदेन और अन्य आवश्यक कार्य निपटा सकते हैं. यह भी पढ़ें: Bank Holiday 2026 List: अगले साल 100 से ज्यादा दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, RBI ने छुट्टियों का कैलेंडर किया जारी; देखें पूरी लिस्ट

शनिवार को बैंक बंद रहने का क्या है आधिकारिक नियम?

भारतीय बैंकों के कामकाज और छुट्टियों का यह साप्ताहिक कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा भारतीय बैंक संघ (IBA) के समन्वय से तैयार किए गए एक संरचित ढांचे के तहत काम करता है. इस आधिकारिक नियमावली के अनुसार, बैंकों में शनिवार की छुट्टी केवल महीने के विशेष हफ्तों में ही लागू की जाती है.

देश भर के सभी बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वभौमिक रूप से बंद रहते हैं. इसके विपरीत, महीने के पहले, तीसरे और (यदि किसी महीने में हो तो) पांचवें शनिवार को सभी बैंक शाखाएं और क्लियरिंग हाउस (Clearing Houses) कर्मचारियों व जनता के लिए पूरी तरह क्रियाशील रहते हैं. इसी नियम के तहत, 6 जून को जून का पहला शनिवार होने के कारण सभी शाखाएं सामान्य रूप से काम करेंगी. हालांकि, रविवार (7 जून) को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण देश भर के सभी बैंक बंद रहेंगे.

आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट और क्षेत्रीय भिन्नता

यद्यपि सप्ताहांत (वीकेंड) की छुट्टियों का यह नियम पूरे देश में एक समान रहता है, लेकिन कभी-कभी स्थानीय त्योहारों या राज्य सरकारों की घोषणाओं के कारण क्षेत्रीय स्तर पर परिचालन प्रभावित हो सकता है. केंद्रीय बैंक (RBI) अपनी आधिकारिक अवकाश सूची में छुट्टियों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत छुट्टियां, रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) प्रणाली के तहत छुट्टियां, और बैंकों के खातों को बंद करने से जुड़ी छुट्टियां.

आज 6 जून (शनिवार) के संदर्भ में बात करें तो, रिजर्व बैंक के आधिकारिक कैलेंडर में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए किसी विशिष्ट स्थानीय, धार्मिक या क्षेत्रीय त्योहार की छुट्टी दर्ज नहीं है. इसका तात्पर्य यह है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज सामान्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी.

बैंक बंद होने की स्थिति में डिजिटल विकल्प मौजूद

भविष्य में होने वाले सप्ताहांत अवकाशों या बैंक बंद रहने के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए, केंद्रीय बैंक और वित्तीय संस्थान ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. जब भौतिक बैंक शाखाएं छुट्टियों के कारण बंद होती हैं, तब भी ऑनलाइन और डिजिटल सेवाएं 24 घंटे निर्बाध रूप से काम करती हैं:

  • मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग: यह सुविधा खाताधारकों के लिए बैलेंस पूछताछ, बिल भुगतान और खाता प्रबंधन के लिए हमेशा (24/7) खुली रहती है.

  • फंड ट्रांसफर प्लेटफॉर्म: तत्काल भुगतान सेवा (IMPS), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) और रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) प्लेटफॉर्म लगातार कार्य करते हैं, जिससे पैसों का लेन-देन कभी नहीं रुकता.

  • एटीएम (ATM) नेटवर्क: नकदी निकालने और कैश डिपॉजिट करने वाली मशीनें पूरे सप्ताहांत सुचारू रूप से सुलभ रहती हैं.

इस सप्ताह के सामान्य कामकाजी शनिवार के बाद, देश भर के वित्तीय संस्थानों के लिए अगला निर्धारित वीकेंड अवकाश अगले सप्ताह, यानी महीने के दूसरे शनिवार, 13 जून 2026 को होगा.