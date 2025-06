VIDEO: बेंगलुरु की रक्षा कंपनी BSS ने बनाया पहला स्वदेशी AI ड्रोन, पूरी तरह हथियारों से है लैस; हवा से सीधे टारगेट पर कर सकता है फायर

AI-Powered Drone India: भारत की रक्षा तकनीक एक नए मुकाम पर पहुंच गई है. बेंगलुरु की एक रक्षा कंपनी BSS Alliance (Bharat Supply and Service) ने देश का पहला ऐसा ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, जिसमें हथियार भी जुड़ा है और जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑपरेट होता है. हाल ही में इस सिस्टम का सफल परीक्षण भारतीय सेना के साथ किया गया है. इस खास ड्रोन प्लेटफॉर्म में AK-203 असॉल्ट राइफल को जोड़ा गया है और यह खासतौर पर लो-एल्टिट्यूड टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है.

यह न केवल निगरानी कर सकता है, बल्कि दूर से ही दुश्मन को निशाना बनाकर फायरिंग भी कर सकता है.

The next innovative leap at @BSS_Alliance after #TRIYAM-#3D

A game-changing evolution in low-flying tactical drone warfare—integrating an #AssaultRifle, ideally #AK203, with a low-altitude, high-agility drone platform for #Precision #Mobility #Lethality#DroneWarfare #DroneAK203 pic.twitter.com/iXTAA0MxpD

— BSS - Bharat Supply & Support - Alliance (@BSS_Alliance) June 25, 2025