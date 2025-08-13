Balrampur Shocker: बलरामपुर में मूक-बधिर लड़की की इज्जत तारतार, अगवा के बाद गैंगरेप, वारदात से पहले CCTV में पीड़िता सड़क पर भागती दिखी; VIDEO

Gangrape In Balrampur

Gangrape In Balrampur: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 21 वर्षीय मूक-बधिर युवती के साथ गैंगरेप की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यह वरदाता सोमवार रात को घटित हुई. वारदात से पहले सीसीटीवी फुटेज में पीड़िता सड़क पर भागती हुई दिखाई दी, जबकि बाइक सवार आरोपी उसका पीछा कर रहे थे. मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने मंगलवार देर रात मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों, अंकुर वर्मा और हर्षित पांडेय, को गिरफ्तार किया. मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों को गोली लगी और वे घायल हो गए.

ननिहाल से घर लौटते समय घटित हुई घटना

पुलिस के अनुसार घटना 11 अगस्त 2025 की रात को घटित हुई. जब पीड़िता अपनी ननिहाल से घर लौट रही थी, तभी उसे जबरन अगवा कर लिया गया और एक सुनसान स्थान पर ले जाया गया. मूक-बधिर होने के कारण वह शोर नहीं मचा सकी और उसका विरोध करना संभव नहीं हुआ. परिवार को उसकी अनुपस्थिति का पता तब चला जब वह रात 9 बजे तक घर नहीं पहुंची. खोजबीन के दौरान परिजनों ने उसे एक खेत में अचेत अवस्था में पाया, जहां उसकी हालत संदिग्ध थी और कपड़े अस्त-व्यस्त थे. उसे तुरंत जिला महिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है. यह भी पढ़े: UP Shocker: ग्रेटर नोएडा में दिव्यांग किशोर के साथ कुकर्म और हत्या मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास

पुलिस की कार्रवाई

बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विकास कुमार ने मामले में बताया कि पीड़िता की बहन ने कोतवाली देहात पुलिस को सूचित किया कि उनकी मूक-बधिर और मंदबुद्धि बहन के साथ दुष्कर्म हुआ है. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की. आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच से दो आरोपियों, अंकुर वर्मा (21) और हर्षित पांडेय (22), की पहचान हुई. जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया हैं.

दोनों आरोपी नेपाल भागने की कोशिश में थे

मंगलवार, 12 अगस्त 2025 की देर रात, पुलिस ने कोतवाली देहात क्षेत्र के पास दोनों आरोपियों को नेपाल भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने जवाबी गोलीबारी की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई. इस मुठभेड़ में हर्षित पांडेय को पैर में गोली लगी, जबकि अंकुर वर्मा 14 फीट की ऊंचाई से कूदने के कारण घायल हुआ. दोनों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है और घटनास्थल की पहचान भी कराई है. पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, कारतूस और अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है.

CCTV फुटेज और वायरल वीडियो

पुलिस अधीक्षक के निवास के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में 14 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पीड़िता डर के मारे भागती दिख रही है. यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

परिवार का आरोप

पीड़िता के परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वारदात के पास बहादुरपुर पुलिस चौकी के आसपास लगे तीन से चार सीसीटीवी कैमरे बंद थे, जिसके कारण अपराध को रोकने में देरी हुई.

मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि

पुलिस ने मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने की बात कही है. पीड़िता ने इशारों के माध्यम से कुछ जानकारी दी है, और विशेषज्ञों की मदद से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. पुलिस अन्य संभावित आरोपियों की जांच कर रही है और मामले में और सबूत जुटाए जा रहे हैं.