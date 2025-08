Fact Check: क्या सच में हाथी के बच्चे ने नीचे पड़े टीन के कैन को डस्टबिन में फेंका था, जाने वायरल हो रहे इस वीडियो की सच्चाई

Credit-(Instagram, mememagic_01)

Fact Check: पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसमें एक बड़ा हाथी और बच्चा हाथी फुटपाथ से जा रहे होते है और हाथी का बच्चा फुटपाथ पर पड़े एक छोटे कैन को उठाकर डस्ट बिन में डालता है. इस बच्चे का ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने के बाद लोग जमकर इस हाथी के बच्चे पर प्यार लुटा रहे है और कमेंट कर रहे है. लेकिन जिस वीडियो पर लोग प्यार लुटा रहे है और वीडियो एआई से बनाया हुआ है. इस वीडियो में अगर गौर करें तो कई चीजे इसमें काफी अलग है.जैसे जब हाथी का बच्चा टिन उठाता है, तो कैन का आकार एक बार में ही अजीब तरह से बदल जाता है.कैन हाथी की सूंड में प्राकृतिक रूप से पकड़ में नहीं आता बल्कि ऐसा लगता है जैसे वह सूंड से चिपका हो.

इस वीडियो को सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर mememagic_01 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इसके साथ ही ये वीडियो कई अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से भी शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Fact Check: स्कूली छात्रा के साथ मारपीट का वीडियो पश्चिम बंगाल का नहीं बांग्लादेश का है, लव जिहाद का दावा भी निकला फर्जी, जाने इसकी सच्चाई

एआई से बनाया हुआ है वीडियो

कई गड़बड़ियां है वीडियो में

इस वीडियो में गौर से देखें तो डस्टबिन पर पहले लिखा होता है 'USE ME', लेकिन जैसे ही टिन उसमें डाला जाता है, वह बदलकर 'NBE ME' हो जाता है.बैकग्राउंड में चल रहे लोगों की चाल भी असामान्य और कृत्रिम लगती है.एक व्यक्ति का शरीर तो कुछ पल के लिए पारदर्शी जैसा भी दिखाई देता है. इस वीडियो को जब फैक्ट चेक किया गया तो पता चला की ये वीडियो एआई जनरेटेड है.

फेक वीडियो से और फर्जी दावों से रहे सावधान

यह वीडियो पूरी तरह से एआई तकनीक से बनाया गया है और इसे वास्तविक बताकर फैलाना भ्रामक है.सोशल मीडिया पर वायरल होती सामग्री को बिना पुष्टि शेयर करना गलत जानकारी फैलाने में मदद करता है.इस तरह के वीडियो आजकल आसानी से बनाए जा सकते हैं. इसलिए किसी भी दृश्य या दावे पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.हमेशा जांच करें, सोचें और फिर साझा करें.