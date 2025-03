VIDEO: बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर की गुंडागर्दी, कार के शीशे पर मारा मुक्का; पुलिस ने लिया सख्त एक्शन

Bengaluru Road Rage Video: बेंगलुरु में एक ऑटो चालक की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक कार के शीशे पर मुक्का मारता नजर आ रहा है. हालांकि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने इस घटना का वीडियो 'Few Moments Later' स्टाइल में सोशल मीडिया पर शेयर किया.

कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, "रोड रेज के लिए जीरो टॉलरेंस. हमारी टीम ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ मामला (PAR 02/2025) दर्ज किया गया. लापरवाही से गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है. इसलिए जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं."

PAR 02/2025 has been registered against the accused. Reckless behavior on the road puts lives at risk-drive responsibly. #RoadSafety #NoToRoadRage"@DCPEASTBCP @CPBlr @acppnagar pic.twitter.com/OBRh8m4PrV

— COMMERCIAL STREET PS ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (@commercialstps) March 3, 2025