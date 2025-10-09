Arms Smuggling Case: हथियार तस्करी मामले में NIA ने वैशाली जिले में मारा छापा, बरामद किए हथियार, एक आरोपी हिरासत में

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बिहार में हथियार तस्करी (Arms Smuggling ) के एक बड़े मामले में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की. एजेंसी ने वैशाली जिले में संदीप कुमार सिन्हा उर्फ छोटू लाला के घर पर छापेमारी कर कई हथियार और संदिग्ध सामग्री बरामद की. यह कार्रवाई 2024 में दर्ज मामले की जांच के तहत की गई, जो नागालैंड से बिहार तक अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़ा है.

छापेमारी में 9 एमएम पिस्तौल, 18 कारतूस, दो मैगजीन, एक डबल बैरल 12-बोर की बंदूक, 12-बोर के 35 कारतूस और 4.21 लाख रुपए जब्त किए गए. संदीप कुमार मुख्य आरोपी विकास कुमार का करीबी सहयोगी है और इस तस्करी नेटवर्क का सक्रिय सदस्य माना जा रहा है. मामला बिहार पुलिस ने दर्ज किया था, जब एके-47 राइफल और गोला-बारूद बरामद हुए थे. अगस्त 2024 में एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली थी.

जांच के दौरान एनआईए ने चार आरोपियों विकास कुमार, सत्यम कुमार, देवमणि राय उर्फ अनीश और मोहम्मद अहमद अंसारी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. हाल ही में मंजूर खान को भी पकड़ा गया, जो अब पटना की बेउर जेल में बंद है. संदीप की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ जारी है, ताकि तस्करी रैकेट के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके. एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि यह नेटवर्क देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. बरामद हथियार और कैश से संकेत मिलता है कि यह संगठित अपराध का हिस्सा हो सकता है. जांच में सामने आया कि तस्करी का धंधा नागालैंड से बिहार तक फैला है. अभी और लोगों की तलाश जारी है.

वहीं, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में सतर्क हैं और आगे की कार्रवाई के लिए सबूत जुटा रही हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दें. यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. जांच जारी है, और जल्द ही और खुलासे हो सकते हैं.