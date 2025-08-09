दिवाली-छठ पर लंबी छुट्टी का है प्लान? रेलवे दे रहा है रिटर्न टिकट पर 20% की छूट, मौका हाथ से न जाने दें
Indian Railways News

Round Trip Packages for Festival Rush: भारतीय रेल ने आने वाले त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को संभालने और सफर को आसान बनाने के लिए एक खास योजना की घोषणा की है. इस योजना का नाम "राउंड ट्रिप पैकेज फॉर फेस्टिवल रश" है. इसके तहत यात्री अगर आने और जाने दोनों के लिए कन्फर्म टिकट एक साथ बुक करते हैं, तो उन्हें वापसी यात्रा के बेस किराए पर 20% की छूट मिलेगी. रेलवे बोर्ड के 8 अगस्त को जारी सर्कुलर के अनुसार, यह ऑफर सिर्फ उन्हीं यात्रियों के लिए है जो एक ही पैसेंजर, एक ही क्लास और एक ही रूट पर दोनों टिकट बुक करेंगे.

इसका मकसद भीड़ को मैनेज करना, टिकट बुकिंग को आसान बनाना और ट्रेनों, खासकर स्पेशल ट्रेनों, का दोनों दिशाओं में बेहतर इस्तेमाल करना है.

'राउंड ट्रिप पैकेज फॉर फेस्टिवल रश' लॉन्च

लाभ पाने के लिए कैसे करें बुकिंग?

इस योजना के लिए बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी. इसमें पहली यात्रा यानी जाने की यात्रा 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच होनी चाहिए. वापसी का टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच के लिए बुक करना होगा. इसके साथ ही यह बुकिंग कनेक्टिंग जर्नी ऑप्शन से करनी होगी. वापसी टिकट पर एडवांस रिजर्वेशन के नियम लागू नहीं होंगे, यानी जल्दी बुकिंग की कोई बाध्यता नहीं होगी.

सभी क्लास के लिए योजना लागू

रेलवे ने साफ किया है कि यह योजना सभी क्लास और ट्रेनों के लिए है, बस फ्लेक्सी-फेयर वाली ट्रेनों में यह लागू नहीं होगी. साथ ही, केवल कन्फर्म टिकट ही मान्य होंगे. दोनों टिकट एक ही तरीके से बुक होने चाहिए, या तो ऑनलाइन या फिर काउंटर से. अगर चार्ट तैयार होने के समय किराए में कोई अतिरिक्त राशि आती है तो यात्री से वह नहीं ली जाएगी.

न तो रिफंड, न ही कोई और छूट

इस स्कीम के तहत बुक किए गए टिकट पर किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा. रेलवे ने साफ कहा है कि इस योजना के तहत रिटर्न टिकट पर कोई और छूट, रेलवे ट्रैवल कूपन, वाउचर, पास या पीटीओ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

इसके अलावा, टिकट में बदलाव या किसी अतिरिक्त रियायत का लाभ भी नहीं मिलेगा. रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि इस स्कीम की जानकारी यात्रियों तक पहुंचाने के लिए प्रेस, मीडिया और स्टेशन पर घोषणाओं का सहारा लिया जाए.

त्योहारी सीजन में भीड़ से मिलेगी राहत

त्योहारी सीजन में ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ के बीच यह योजना उन यात्रियों के लिए राहत साबित हो सकती है जो पहले से अपनी यात्रा की प्लानिंग कर लेते हैं. इससे न सिर्फ टिकट बुकिंग आसान होगी बल्कि स्पेशल और रेगुलर ट्रेनों में सीटों का इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से हो सकेगा.