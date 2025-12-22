VIDEO: जीत की ख़ुशी के माहौल में फैला मातम, जेजुरी मंदिर के प्रांगन में लगी आग, 16 लोग हुए घायल, पुणे का वीडियो आया सामने

Fire breaks out in the Jejuri temple premises (Credit-@VishooSingh)

Pune News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे (Pune) जिले में एनसीपी (NCP) की स्थानीय निकाय चुनावों में जीत का जश्न उस समय अफरा-तफरी में बदल गया, जब अचानक आग लगने की घटना सामने आई. इस हादसे में पार्टी के एक नवनिर्वाचित नगरसेवक (Councillor) समेत कुल 16 लोग घायल हो गए.यह घटना जेजुरी मंदिर (Jejuri Temple) की सीढ़ियों के पास उस वक्त हुई, जब चुनावी जीत के बाद विजय जुलूस निकाला गया था.

नवनिर्वाचित प्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता भगवान खंडेराया के चरणों में पारंपरिक रूप से भंडारा (Bhandara) अर्पित कर आभार प्रकट कर रहे थे. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @VishooSingh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

जश्न मनाते समय लगी आग

आरती और पटाखों के दौरान भड़की आग

पुलिस के अनुसार, दोपहर के समय एनसीपी उम्मीदवार (NCP Candidates) स्वरूप खोमणे और मोनिका घाडगे के सम्मान समारोह के दौरान यह घटना हुई. परंपरागत औक्षण के दौरान दीये, कपूर और पटाखे जलाए गए थे. इसी बीच भंडारे का कुछ हिस्सा जलते हुए दीये (Oil Lamp) पर गिर गया, जिससे अचानक आग भड़क उठी.पुणे (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) संदीप गिल ने बताया कि मौके पर कपूर और अन्य ज्वलनशील सामग्री मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैल गई. इससे पास खड़े कई लोग झुलस गए.हालांकि आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया.

सभी घायलों की हालत स्थिर

हादसे में घायल हुए सभी लोगों को तुरंत नजदीकी सरकारी और निजी हॉस्पिटलों (Government & Private Hospitals) में भर्ती कराया गया. पुलिस के मुताबिक, सभी को मामूली जलन की चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर (Stable Condition) बताई जा रही है. घटना के बाद किसी तरह की भगदड़ नहीं मची.

सांसद सुप्रिया सुले ने जताई चिंता

इस बीच बारामती सांसद (Baramati MP) सुप्रिया सुले ने इस घटना को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मराठी में पोस्ट करते हुए दावा किया कि भंडारे में इस्तेमाल की गई सामग्री मिलावटी (Adulterated) हो सकती है. उन्होंने कहा कि वे लगातार स्थानीय प्रशासन (Local Administration) के संपर्क में हैं और पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है.

जेजुरी नगर परिषद चुनाव में एनसीपी की बड़ी जीत

गौरतलब है कि जेजुरी नगर परिषद (Jejuri Nagar Parishad) चुनाव में अजित पवार गुट की एनसीपी (Ajit Pawar-led NCP) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 में से 17 सीटें जीत लीं. इस जीत के साथ पार्टी ने पूर्व विधायक संजय जगताप (Sanjay Jagtap) के राजनीतिक दबदबे को खत्म कर दिया. वहीं बीजेपी (BJP) को केवल दो सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि एक सीट निर्दलीय (Independent Candidate) के खाते में गई.