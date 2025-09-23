Aligarh National Highway Accident: अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर बस और कार की टक्कर, 5 लोग जिंदा जले

अलीगढ़, 23 सितंबर : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अलीगढ़ में मंगलवार सुबह नेशनल हाईवे (National Highway) पर कार और मिनी बस में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. भिड़ंत के बाद आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए हैं. एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गोपी फ्लाईओवर के पास की है, जहां तेज रफ्तार की वजह से दोनों गाड़ियां आपस में भिड़ गईं. हादसे की सूचना मिलते ही एसपी देहात सहित दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. घायल व्यक्ति को अलीगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एटा की ओर से आ रही कार व मिनी बस में आमने-सामने की टक्कर की सूचना है. कार का टायर फटने से हादसा होने की सूचना है. इसकी जांच कराई जा रही है.उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि ईंधन टैंक फट गया, जिससे आग लग गई और हादसा हो गया. आग तेजी से फैल गई और गाड़ियों के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, जिसकी वजह से पांच लोगों की मौत हो गई. दोनों वाहनों के मृतकों की शिनाख्त की जा रही है. यह भी पढ़ें : Kolkata Heavy Rain: कोलकाता में भारी बारिश से जलभराव, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं ठप, एक की मौत
घटना होते ही स्थानीय नागरिकों ने सबसे पहले बचाव कार्य शुरू किया. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ट्रैफिक को डायवर्ट किया, जिससे कि हाईवे पर जाम न लगे. सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अभियान चलाया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि जांच में यह सामने आया है कि कार में सवार परिवार मंदिर से दर्शन से लौट रहा था, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मृतकों में दो मासूम बच्चों की उम्र महज 5 और 8 साल थी. हादसे की पूरी जांच कराई जाएगी. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतकों के परिवारों वालों का पता लगाया जा रहा है.