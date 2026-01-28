अजित पवार विमान हादसा, घने कोहरे और लो विजिबिलिटी को माना जा रहा शुरुआती कारण, AAIB ने संभाली जांच की कमान

(Photo Credits FB)

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच तेज कर दी गई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि बुधवार सुबह बारामती में लैंडिंग के समय मौजूद घना कोहरा और कम दृश्यता (Low Visibility) इस घातक दुर्घटना की मुख्य वजह हो सकते हैं. इस बीच, केंद्र सरकार की संस्था एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की टीम दिल्ली से घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है जो 'VSR वेंचर्स' के दुर्घटनाग्रस्त विमान की गहन जांच करेगी.

लैंडिंग के दूसरे प्रयास के दौरान हादसा!

फ्लाइट डेटा और प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, अजित पवार का विमान (Learjet 45, रजिस्ट्रेशन VT-SSK) सुबह 8:10 बजे मुंबई से उड़ा था. जानकारी के मुताबिक, 8:30 बजे के आसपास विमान ने बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग का पहला प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली.

बताया जा रहा है कि जब पायलट ने सुबह 8:45 बजे लैंडिंग का दूसरा प्रयास किया, तब दृश्यता (विजिबिलिटी) लगभग 800 मीटर तक गिर गई थी. इसी दौरान विमान रनवे के थ्रेशोल्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें भीषण विस्फोट हुआ.

AAIB और DGCA की विशेष जांच

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए AAIB को विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. जांच टीम विशेष रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर काम करेगी:

ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण: विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) को बरामद कर उनकी जांच की जाएगी.

दस्तावेजों की पड़ताल: विमान के लॉगबुक, रखरखाव रिकॉर्ड और पायलटों के प्रशिक्षण दस्तावेजों की स्क्रूटनी होगी.

तकनीकी डेटा: 'एन्हांस्ड ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम' (EGPWS) और डिजिटल इंजन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के डेटा का भी विश्लेषण किया जाएगा.

बिना आधुनिक लैंडिंग सिस्टम के लैंडिंग बनी चुनौती?

विशेषज्ञों का कहना है कि बारामती हवाई पट्टी पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) जैसी उन्नत सुविधाएं सीमित हो सकती हैं, जो खराब मौसम में पायलटों को सुरक्षित लैंडिंग में मदद करती हैं. घने कोहरे के कारण जब रनवे साफ नहीं दिखता, तो लैंडिंग की प्रक्रिया अत्यंत जोखिम भरी हो जाती है.

पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति

इस दुखद हादसे में अजित पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव, सहायक पिंकी माली और दो पायलटों (कैप्टन सुमित कपूर और शांभवी पाठक) की मौत हो गई है. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तीन दिवसीय राजकीय शोक और एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के सटीक कारणों की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी.