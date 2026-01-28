Ajit Pawar Plane Crash Video: बारामती में विमान हादसे में अजित पवार का निधन, घटनास्थल का दहला देने वाला VIDEO आया सामने

(Photo Credits ANI)

Ajit Pawar Plane Crash Video: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन एक अपूरणीय क्षति और गहरे शोक का संदेश लेकर आया है. जिस खबर को मिलने के बाद हर कोई कुछ समय के लिए दुखित हुआ . क्योंकि राज्य के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दिग्गज नेता अजित पवार का बुधवार सुबह पुणे जिले के बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि इस भीषण हादसे में उपमुख्यमंत्री सहित विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है.

घटनास्थल का वीडियो आया सामने

सोशल मीडिया पर इस हादसे के दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आए हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान पूरी तरह से आग की लपटों और काले धुएं के गुबार से घिरा हुआ है. आग इतनी भीषण थी कि विमान का अधिकांश हिस्सा जलकर राख हो चुका है. स्थानीय लोग और प्रशासन की टीमें राहत कार्य में जुटी रहीं, लेकिन विमान के परखच्चे उड़ जाने और मलबे के जलने के कारण किसी को भी जीवित निकालना संभव नहीं हो सका. यह भी पढ़े: Ajit Pawar Dies in Plane Crash: विमान हादसे में अजित पवार का निधन, दुखद खबर के बाद शरद पवार समेत परिवार के लोग दिल्ली से बारामती के लिए रवाना

हादसे के बाद का वीडियो

#WATCH | Crash landing in Baramati | Five people onboard the Mumbai-Baramati charter plane, including Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, died as per initial information by the DGCA. Visuals from the spot show the wreckage of the aircraft. pic.twitter.com/GMmwrZwR0M — ANI (@ANI) January 28, 2026

DGCA की आधिकारिक पुष्टि

DGCA के अनुसार, विमान में कुल 5 लोग सवार थे. मृतकों की सूची में शामिल हैं:

अजित पवार: उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र.

निजी कर्मचारी: एक निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) और एक सहायक.

चालक दल: पायलट-इन-कमांड और को-पायलट.

पुणे पुलिस ने 5 के मौत की पुष्टि की

पुणे के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मलबे से 5 शव बरामद किए गए हैं, जिन्हें पोस्टमार्टम और पहचान के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा गया है.