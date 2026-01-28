Ajit Pawar Dies in Plane Crash: विमान हादसे में अजित पवार का निधन, दुखद खबर के बाद शरद पवार समेत परिवार के लोग दिल्ली से बारामती के लिए रवाना

Ajit Pawar Dies in Plane Crash: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन एक अत्यंत दुखद और स्तब्ध करने वाली खबर लेकर आया है. राज्य के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दिग्गज नेता अजित पवार का बुधवार सुबह पुणे जिले के बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया. जानकारी के अनुसार, अजित पवार जिस चार्टर्ड विमान में सवार थे, वह सुबह लगभग 8:45 बजे बारामती हवाई पट्टी पर लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी के चलते क्रैश हो गया. इस भीषण हादसे में अजित पवार सहित विमान में सवार कुल 4 से 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है.

बारामती हवाई पट्टी पर हुआ भीषण हादसा

अजित पवार आगामी जिला परिषद चुनावों के सिलसिले में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान जब रनवे के करीब पहुंचा, तो वह अचानक अनियंत्रित होकर खेतों में जा गिरा और उसमें भीषण आग लग गई. स्थानीय लोग और किसान तुरंत बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि किसी को बचाना मुश्किल हो गया. पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मलबे से शवों को बाहर निकाला. यह भी पढ़े: Ajit Pawar Dies: नहीं रहे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, बारामती में विमान हादसे में निधन

परिवार में शोक: दिल्ली से बारामती रवाना हुए परिजन

अजित पवार के निधन की खबर मिलते ही उनके परिवार और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है. घटना के वक्त उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, चाचा शरद पवार और चचेरी बहन सुप्रिया सुले संसद सत्र और अन्य बैठकों के सिलसिले में दिल्ली में थे. जानकारी मिलते ही ये सभी परिजन तुरंत विशेष विमान से बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं. बारामती और पूरे महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और उनके आवास के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुट रही है.

राजनीतिक जीवन और प्रशासनिक विरासत

अजित पवार (66) महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे. वे राज्य में सबसे लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री रहने वाले नेता थे, जिन्होंने छह बार इस पद की जिम्मेदारी संभाली. अपनी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और कड़े प्रशासनिक रुख के कारण उन्हें राजनीति में 'दादा' के नाम से जाना जाता था. उनके निधन को महाराष्ट्र की राजनीति में एक युग का अंत माना जा रहा है.

उच्च स्तरीय जांच और ब्लैक बॉक्स की तलाश

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक रिपोर्टों में इसे इंजन की विफलता या लैंडिंग गियर में खराबी बताया जा रहा है. जांच दल विमान के 'ब्लैक बॉक्स' की तलाश कर रहा है, जिससे दुर्घटना के आखिरी पलों की जानकारी मिल सकेगी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है.