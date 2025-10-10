रायपुर IIIT के स्टूडेंट ने AI से बनाई छात्राओं की अश्लील तस्वीरें, लैपटॉप, मोबाइल देखकर दंग रह गई पुलिस

Representational Image | Pixabay

रायपुर पुलिस ने नया रायपुर स्थित IIIT के एक छात्र को गिरफ्तार किया है, जिस पर AI टूल्स का दुरुपयोग करके महिला छात्रों की अश्लील तस्वीरें बनाने का आरोप है. आरोपी की पहचान 21 वर्षीय सैयद रहीम अदनान के रूप में हुई है, जो बिलासपुर के रहने वाला और बी टेक पांचवें सेमेस्टर का छात्र है. यह मामला तब सामने आया जब 6 अक्टूबर को कई महिला छात्रों ने IIIT प्रशासन को शिकायत दर्ज कराई कि उनकी निजी तस्वीरों को डिजिटल तरीके से बदलकर आपत्तिजनक बनाया है.

इसके बाद संस्थान की महिला स्टाफ ने आरोपी के हॉस्टल रूम की तलाशी ली और लैपटॉप, मोबाइल और पेन ड्राइव जब्त किए, जिनमें कई महिला छात्रों की तस्वीरें और वीडियो पाए गए.

AI टूल्स का गलत इस्तेमाल

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने AI-आधारित इमेज जनरेशन और एडिटिंग टूल्स का उपयोग कर कम से कम 36 महिला छात्रों की तस्वीरों को आपत्तिजनक सामग्री में बदला. शुरुआती जांच में यह सामने आया कि अब तक इन फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया गया.

कानूनी कार्रवाई और FIR

IIIT रायपुर के रजिस्ट्रार प्रोफेसर श्रीनिवास ने बताया, "जांच में डिजिटल टूल्स का दुरुपयोग कर अश्लील कंटेंट बनाने की पुष्टि हुई. इसके आधार पर FIR दर्ज की गई और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पुलिस को सौंपे गए.” अदनान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. उसे अभी संस्थान से निलंबित कर दिया गया है.

पुलिस की जांच

राखी पुलिस स्टेशन के प्रभारी आशीष राजपूत ने बताया कि आरोपी को बिलासपुर से रायपुर लाकर पूछताछ की जा रही है. उसके लैपटॉप और मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि उसने सामग्री किसी के साथ साझा की या ऑनलाइन डाली.

प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी ने अपने डिवाइस में 1,000 से अधिक महिला छात्रों की तस्वीरें और वीडियो सेव किए थे. पुलिस अब साइबर एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर जांच कर रही है कि कहीं कोई सामग्री ऑनलाइन तो नहीं गई.

इस घटना के बाद IIIT ने तीन सदस्यीय महिला इनक्वायरी कमिटी बनाई है, जो मामले की निगरानी करेगी और सुनिश्चित करेगी कि कोई डेटा लीक न हो.