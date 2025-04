Who is ACP Sukanya Sharma: आगरा की 'लेडी सिंघम' एसीपी सुकन्या शर्मा ने दिखाई इंसानियत, अंबेडकर जुलूस के दौरान बेहोश हुए युवक की बचाई जान; लोगों ने की तारीफ

Who is ACP Sukanya Sharma: डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यूपी के आगरा में दिल को छू लेने वाला नजारा देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, शहर में जुलूस के दौरान एक युवक की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिससे वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा. इस दौरान मौके पर मौजूद आगरा की तेज तर्रार एसीपी (महिला अपराध) डॉ. सुकन्या शर्मा ने बिना एक पल गंवाए उसे तुरंत प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल भिजवाया.

युवक की हालत अब स्थिर बताई जा रही है. डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि वक्त रहते एसीपी सुकन्या के एक्शन ने उसकी जान बचा ली.

Kudos to ACP Sukanya Sharma for attending to the man immediately and taking him to hospital @agrapolice https://t.co/5CqFLuAhiR

— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) April 15, 2025