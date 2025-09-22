बड़ी राहत! AC, TV और Washing Machine होंगे सस्ते, जीएसटी सुधार से Home Appliances एंड Electronics की कीमतों में भारी गिरावट

Electronic Items Get Cheaper (Photo- Pixabay)

GST Reforms in Home Appliances and Electronics: नए जीएसटी सुधारों (GST 2.0) के लागू होने के बाद, घरेलू उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में भारी गिरावट आएगी. इसका सीधा फायदा उन उपभोक्ताओं को होगा जो त्योहारी सीजन से पहले अपने घरों के लिए नए सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्प्लिट एसी की कीमत (Split AC Price) में ₹2,800 से ₹5,900 तक की कमी आएगी. विंडो एसी की कीमत (Window AC Price) में लगभग ₹3,400 की कमी आएगी.

ऑफिस और बड़े परिसरों में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम (Commercial Air Conditioning System) भी पहले से सस्ते होंगे.

डिशवॉशर की कीमत में कमी

डिशवॉशर खरीदने (Dishwasher Price) पर विचार कर रहे लोगों के लिए यह एक बेहतरीन मौका है. इस कैटेगरी की कीमतों में ₹4,000 से ₹8,000 तक की कमी आएगी. इससे यह महंगा उत्पाद मध्यम वर्ग की पहुंच में आ जाएगा.

TV खरीदने पर मिलेगी भारी छूट

32 इंच से बड़े टीवी मॉडल की कीमतों (TV Model Prices) में भी भारी कटौती होगी. शुरुआती स्तर के 43 इंच वाले टीवी की कीमतों में ₹2,500 से ₹5,000 तक की कमी आई है. 55 से 65 इंच वाले मिड-रेंज टीवी अब ₹3,400 से ₹20,000 तक सस्ते हो जाएंगे. सबसे ज़्यादा फायदा प्रीमियम टीवी को मिलेगा, जहां 100 इंच तक के मॉडल की कीमतों में ₹85,000 से ज़्यादा की कमी की गई है।

सरकार का मानना ​​है कि इन सुधारों से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र (Home Electronics Sector) में मांग भी तेजी से बढ़ेगी.