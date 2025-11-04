VIDEO: लाइब्रेरी से लौट रही छात्रा पर सिरफिरे युवक ने की फायरिंग, देसी पिस्तौल से मारी गोली, आरोपी हुआ फरार, फरीदाबाद में दिनदहाड़े आतंक

Faridabad News: हरियाणा (Haryana) के फरीदाबाद (Faridabad) से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. यहांपर एक युवक ने दिनदहाड़े एक छात्रा पर फायरिंग (Firing on Student) कर दी. इस हमले छात्रा घायल हो गई है. बताया जा रहा है की जब 17 साल की ये छात्रा कोचिंग क्लास से घर लौट रही थी, तब आरोपी ने ये हमला कर दिया.आरोप है कि जतिन मंगला नामक युवक कई दिनों से उसे पीछा कर रहा था और जब लड़की ने उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो उसने गुस्से में गोली चला दी.घटना श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़ की बताई जा रही है. सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है कि आरोपी जतिन सड़क किनारे बाइक के पास खड़ा है और अपने बैग में कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है.
जैसे ही लड़की सामने आती है, वह उसका रास्ता रोककर पिस्टल निकालता है और फायरिंग शुरू कर देता है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @NedrickP नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
छात्रा पर युवक ने की फायरिंग
Haryana के Faridabad में सनसनीखेज वारदात! बल्लभगढ़ की श्याम कॉलोनी में लाइब्रेरी से लौट रही नाबालिग छात्रा को युवक ने देसी कट्टे से मारी गोली, आरोपी फरार। घायल छात्रा की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। पूरी घटना CCTV में कैद।#Haryana #Faridabad #BallabhgarhCity #Minor #Crime pic.twitter.com/8UQUJlxKCQ
— Nedrick News Punjab (@NedrickP) November 4, 2025
छात्रा हुई घायल
गोली लड़की के कंधे और पेट में लगी, जबकि उसके साथ चल रही दो सहेलियां डरकर भाग गईं. घायल (Injured) छात्रा सड़क पर गिर पड़ी और आरोपी बैग उठाकर बाइक से फरार हो गया. इस घटना के बाद परिसर में दहशत फ़ैल गई है.
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस (Police) को जानकारी मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचकर छात्रा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया है और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है.