Hardoi Shocker: हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर चढ़कर तोड़े शीशे, फिर युवक ने लगाई नीचे छलांग, पुलिस ने हिरासत में लिया, जाने क्या है पूरा मामला ?

हरदोई, उत्तर प्रदेश: हरदोई जिले में एक एक युवक चोरी के इरादे से हॉस्पिटल में घुसा और उसके बाद छत के ऊपर चढ़कर इसने अंदर से दरवाजे लगा लिए और हॉस्पिटल के कांच तोड़ दिए. इसके बाद ये छत से कूद गया. इस दौरान इसने कई देर तक ऊपर चढ़कर ही हंगामा किया. नीचे बड़ी तादाद में पुलिस और लोग भी मौजूद थे. ये घटना कछौना कोतवाली क्षेत्र के रैसों चौराहे के एक हॉस्पिटल की बताई जा रही है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो में देख सकते है कि नीचे काफी ज्यादा लोग खड़े है और पुलिस भी मौके पर मौजूद है. ये युवक छत पर चढ़ा हुआ है और अजीब हरकते कर रहा है. कुछ ही देर में ये नीचे कूद जाता है. गनीमत रही की इसकी जान बच गई.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @WeUttarPradesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

छत से कूदा युवक

#हरदोई : दो मंजिला अस्पताल की छत पर युवक का कई घंटे तक हंगामा, कूदने का लाइव वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के कछौना कोतवाली क्षेत्र के रैसों चौराहे पर शनिवार को एक युवक के हाई वोल्टेज ड्रामे ने लोगों का ध्यान खींच लिया। एक निजी अस्पताल की इमारत में घुसे युवक ने अंदर… pic.twitter.com/ywcpOXY4K1 — UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) August 9, 2025

कांच तोड़े और पत्थर बरसाए

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, युवक ने छत से राहगीरों की ओर ईंट और पत्थर फेंके. उसने इमारत के शीशे भी तोड़ दिए, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी. पुलिस और लोगों की मौजूदगी के बीच युवक ने अचानक दो मंजिला छत से नीचे छलांग लगा दी. यह दृश्य आसपास के लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब वायरल हो चुका है.

चोरी के इरादे का शक

इमारत के मालिक सुधीर गुप्ता का कहना है कि युवक चोरी करने के लिए अंदर घुसा था. पकड़े जाने के डर से उसने पागलपन का नाटक किया और हंगामा मचाना शुरू कर दिया.पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और असल वजह जल्द सामने आ जाएगी.