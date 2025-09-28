VIDEO: शॉप से मोबाइल और सामान चुराते हुए युवती को रंगे हाथ पकड़ा, महिला दुकानदार ने डंडे से की जमकर पिटाई, दिल्ली के रोहिणी मार्केट का वीडियो आया सामने
दिल्ली: कभी ज्वेलर्स की दूकान में तो कभी किसी दूसरी दुकानों में महिलाओं के चोरी करने के कई वीडियो सामने आएं है. ऐसा ही एक वीडियो (Video) अब दिल्ली (Delhi) के रोहिणी मार्केट (Rohini Market) से सामने आया है. जहांपर एक महिला को शॉप से मोबाइल चुराते हुए लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद लोगों ने इस महिला को पकड़ लिया. इसके बाद दूकान की महिला दुकानदार ने इस महिला की जमकर डंडे से पिटाई कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. महिला कहती है की एक घंटे से बैठी थी दूकान में और सामान निकलवा रही थी.

इसके बाद दुकानदार महिला चोरी करनेवाली महिला को डंडे से मारती है तो लोग कहते है मारों मत, 100 नंबर पर कॉल कीजिए. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: दिनदहाड़े दूकान में दो महिलाओं ने स्वीट्स के पैकेट चुराएं, सीसीटीवी में चोरी हुई कैद, पुणे की घटना का वीडियो आया सामने

मोबाइल चोरी करते हुए महिला को पकड़ा

क्या है पूरा मामला?

महिला को चोरी करते हुए पकड़ने के बाद महिला की पिटाई की गई.वीडियो (Video) में देख सकते है की महिला नीचे बैठी हुई है. इसके बाद लोग कहते है की इनकी पूरी गैंग आती है.इसके बाद महिला फिर आरोपी महिला को डंडे से मारती है. इसके बाद लोग महिला के हाथ से डंडा ले लेते है.

महिला के पर्स में थे केवल 20 रूपए

इसके बाद महिला ने इस आरोपी महिला का पर्स लिया और उसे खोलकर देखने पर उसके अंदर केवल 20 रूपए थे. इसके बाद महिला उसे डंडा मारते हुए कहती है की ,' अब कभी दिखना मत यहां पर. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है.

 