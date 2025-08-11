Bettiah Viral Video Case: बेतिया में वायरल हुए अश्लील वीडियो से परेशान महिला ने की आत्महत्या, पुलिस ने 3 पर केस दर्ज किया

पटना, 11 अगस्त: बिहार के बेतिया में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 28 वर्षीय विवाहित महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. यह घटना शनिवार, 9 अगस्त को हुई. महिला का यह कदम उठाने का कारण सोशल मीडिया पर उसका एक कथित अश्लील वीडियो वायरल होना बताया जा रहा है. आत्महत्या से पहले, पीड़िता ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने अपने पूर्व प्रेमी पर उसकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया. घटना तब सामने आई जब परिवार के सदस्यों ने उसे अपने कमरे में फंदे से लटका पाया. महिला ने रूम को अंदर से बंद कर रखा था. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचित किया. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. बेतिया के एसपी शौर्य सुमन ने बताया कि मृतक महिला तीन साल तक आरोपी शमशाद के साथ दिल्ली में लिव-इन रिलेशनशिप में रही थी. यह भी पढ़ें: Ulhasnagar Shocker: बेटी के जन्मदिन के दिन पिता ने मौत को लगाया गले, उल्हासनगर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के सामने कूदकर की आत्महत्या

पुलिस ने बताया कि शादी के बाद भी महिला का शमशाद के साथ संबंध बना रहा. उन्होंने कहा, "आरोपी शमशाद दुबई चला गया था और वहीं से महिला पर अपने पति को छोड़ने का दबाव डालता रहा. इस बीच महिला के किसी और के साथ अवैध संबंध बन गए. जिसके बाद उसने महिला का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया."

इस घटना के बाद, पीड़िता की मां उसे दिल्ली से वापस बेतिया ले आई और उसका पति भी अपने घर लौट आया. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 19 जुलाई को महिला, उसकी मां और पति—तीनों शमशाद के घर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई. इसके बाद परिवार ने बगहा में स्थानीय पुलिस से प्राथमिकी दर्ज करने की अपील की. कुछ दिनों बाद वे बेतिया के एक अन्य थाने पहुंचे, लेकिन उस समय कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई थी. अंततः शनिवार, 9 अगस्त को इस मामले में औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई.

मृतक के परिवार के बयान के आधार पर पुलिस ने शमशाद और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया.