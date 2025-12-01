Badaun Road Accident: जिस टैंकर से उतरा, उसी से हुई मौत.. बदायूं में पीछे से वाहन ने शख्स को कुचला: VIDEO

Badaun Road Accident: बदायूं (badaun) के बगरैन बाजार में एक भीषण सड़क हादसा (Road Accident) सामने आया है. जहांपर एक डीजल टैंकर (Diesel Tanker) की चपेट में आने से एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे में सबसे हैरान करनेवाले बात ये है की जिस टैंकर ये शख्स उतरा उसी टैंकर ने शख्स को कुचल दिया. इस घटना के बाद आसपास एक से दो लोग मौजूद थे. इस हादसे के बाद टैंकर के नीचे शख्स पड़ा था और टैंकर चालक से उसे बाहर निकालने की बजाय उसके ऊपर से टैंकर निकाला और वहां से फरार हो गया.
इस घटना का सीसीटीवी काफी भयावह है. इस एक्सीडेंट का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @WeUttarPradesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Budaun Road Accident: बदायूं में भीषण सड़क हादसा, 6 की मौत, दिवाली मनाने नोएडा से बरेली जा रहा था परिवार
टैंकर ने शख्स को कुचला ( विचलित करनेवाला वीडियो )
#बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित कस्बा बगरैन में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां जिस डीज़ल टैंकर से उतरकर एक शख्स सामान खरीदने गया, उसी टैंकर से कुचलकर उसकी मौत हो गई। यह घटना बिसौली–बरेली रोड पर गौरी शंकर इंटर कॉलेज के सामने हुई और पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी…
टैंकर चालक रुका, फिर दोबारा रौंदकर फरार
मृतक का नाम अब्दुल वाहिद बताया जा रहा है और वह बरेली जिले के रहनेवाले थे. जानकारी के मुताबिक़ मृतक शख्स अपने गांव से बगरैन बाजार डीजल लेने के लिए ही इस टैंकर (Tanker) में बैठकर आया था. इस दौरान टैंकर चालक एक जगह सड़क पर गाड़ी रोक देता है और इसके बाद अब्दुल जैसे ही नीचे उतरता है और टैंकर के सामने से ही आगे बढ़ना शुरू करता है और टैंकर चालक इसी दौरान उसे कुचल देता है. अब्दुल टैंकर के पहिए के नीचे आ जाता है. इसके बाद कुछ लोग वहां रुकते है और टैंकर चालक भी गाड़ी रोकता है और कुछ देर बाद फिर से उसे कुचलकर वहां से निकल जाता है. कुछ लोग वहां खड़े होते है, लेकिन देख सकते है की कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता.
पुलिस ने दर्ज किया केस
सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल वीडियो को होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया थाना अमला (Amla Police Station) में संबंधित धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है.मृतक का पंचनामा (Panchanama) पूरा कर पोस्ट-मॉर्टम की प्रक्रिया जारी है.मामले की जांच (Investigation) की जा रही है.