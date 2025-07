Bhavnagar Road Accident: गुजरात के भावनगर में पुलिसकर्मी के बेटे ने 4 लोगों को कुचला, 2 की हुई मौत, घटना का दिल दहलानेवाला VIDEO आया सामने

भावनगर, गुजरात: गुजरात के भावनगर में पुलिसकर्मी के बेटे ने सड़क पर अपनी कार से ऐसा कहर मचाया कि दो लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और दो लोग घायल हो गए.बताया जा रहा है की अधिकारी का बीटा अपने दोस्त के साथ अपनी कार से उसकी कार के साथ रेस लगा रहा था और इसी दौरान तेज रफ्तार कार से इस युवक का संतुलन खो गया और इसने चार लोगों को सड़क पर कुचल दिया. इस युवक का नाम हर्षराज सिंह गोहिल बताया जा रहा है और इसके पिता का नाम अनिरुद्ध सिंह है और वे क्राइम ब्रांच में एएसआई है. इस एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है कि सड़क पर एक युवक खड़ा होता है और एक महिला पैदल जा आरही होती है और इसी दौरान तेज रफ्तार इनको टक्कर मार देती है.

इस भयावह वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ourvadodara नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Accident Video: अहमदाबाद में हिट एंड रन की घटना, तेज रफ़्तार कार ने तीन वाहनों को मारी टक्कर

भावनगर में कार ने चार लोगों को मारी टक्कर

Police Officer’s Son Involved in Fatal Bhavnagar Street Race

A tragic accident unfolded in Bhavnagar’s Kaliyabid area when a reckless car race between two youths turned fatal. One of the vehicles, reportedly driven by the son of a police officer, lost control and plowed into… pic.twitter.com/w55Npx9YvQ

— Our Vadodara (@ourvadodara) July 18, 2025