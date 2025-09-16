VIDEO: दो घूंट के लिए लूट! बिहार के Siwan में पलटी शराब से भरी Scorpio, ग्रामीणों ने 10 मिनट में कर दिया सफाचट

Siwan Liquor Scorpio Accident (Photo- @utkarshs88/X)

Siwan Liquor Scorpio Accident: बिहार के सीवान जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. यहां एक सड़क हादसे ने पल भर में लूट की वारदात का रूप ले लिया. मामला मुफस्सिल थाना (Mufussil Police Station) क्षेत्र के जमसिकड़ी गांव का है, जहां अवैध शराब से लदी एक स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित होकर पानी से भरे गड्ढे में पलट (Siwan Accident) गई. जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि गाड़ी शराब से भरी हुई थी.

इसके बाद अफरा-तफरी मच गई और लोग बोतलें लेकर भागने लगे. कुछ ही मिनटों में पूरी स्कॉर्पियो खाली हो गई. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो रहा है.

सिवान में शराब से भरी स्कॉर्पियो पलटी

आखिर क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो यूपी से सीवान आ रही थी. इसी दौरान चालक ने आगे पुलिस की गाड़ी देखी और घबराकर तेजी से भागने लगा. इसी हड़बड़ी में वह गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और स्कॉर्पियो सीधे गड्ढे में जा गिरी. हादसे के तुरंत बाद चालक मौके से फरार हो गया. इधर, सूचना मिलते ही पुलिस (Siwan Police) टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से स्कॉर्पियो को बाहर निकाला.

कहां पहुंचाई जानी थी शराब?

फिलहाल, गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और पुलिस उसके मालिक की तलाश कर रही है. अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि शराब की यह खेप कहां से लाई गई थी और कहां पहुंचाई जानी थी.