Firozabad Road Accident: बाइक सवारों की आमने सामने टक्कर में मोपेड में लगी आग, 1 युवक की जिंदा जलकर मौत, फिरोजाबाद में भयावह हादसा

Credit-(X,@WeUttarPradesh)

फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश: फिरोजाबाद जिले में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जहांपर दो बाइक की आमने सामने टक्कर में एक मोपेड में आग लग गई और आग की चपेट में आकर मोपेड सवार जिंदा जलकर मौत हो गई. जबकि बाइक पर सवार तीन लोग घायल हो गए है. उनका हॉस्पिटल में इलाज जारी है. इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते है की बाइक में आग लगी है और युवक की जलकर मौत हो चुकी है. ये हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी युवक को बचाने का मौका नहीं मिल पाया. यह हादसा मक्खनपुर थाना क्षेत्र के रूपसपुर के पास हुआ. हादसा होते ही हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई.देखते ही देखते मोपेड पूरी तरह लपटों में घिर गई. राहगीरों ने फौरन पुलिस को सूचना दी.

फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक युवक की जान नहीं बचाई जा सकी. ये भी पढ़े:Firozabad Road Accident: फिरोजाबाद में भीषण हादसा, अज्ञात वाहन से भिड़ी कार, तीन लोगों की मौत

घायलों को पहुंचाया गया हॉस्पिटल

इस घटना में घायल तीनों युवकों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत जिला हॉस्पिटल भेजा गया.गंभीर रूप से झुलसे दो लोगों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है.हादसे के बाद पुलिस ने हाईवे पर एक ओर का रास्ता बंद कर दिया और दूसरी तरफ से वाहनों का संचालन शुरू कराया, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौके का निरीक्षण किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.