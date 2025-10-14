Prayagraj: बंदर ने पेड़ पर चढ़कर की नोटों की बारिश, जमीन की रजिस्ट्री करवाने आए शख्स की गाड़ी की डिक्की से निकाले पैसे, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@swadesh_news)

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कई शहरों में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हो चुके है. लोगों के हाथों से उनका मोबाइल, उनका पैसों से भरा पर्स छीनने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. ऐसी ही एक घटना एक बार फिर सामने आई है. ये घटना प्रयागराज (Prayagraj) के सोरांव तहसील की बताई जा रही है. एक शख्स यहां पर आया हुआ था. उसने गाड़ी की डिक्की में नोटों से भरा बैग रखा हुआ था, लेकिन शरारती बंदर की नजर इसपर पड़ गई और बंदर ने बैग निकाल लिया और पेड़ पर जाकर बैठ गया. इसके बाद बंदर ने बैग खोलकर कुछ रूपए जिनमें 500-500 रूपए के नोट थे, नीचे फेंक दिए.इसके बाद उसने एक नोटों की गड्डी को निकालकर उसे दांतों से खाने लगा.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @swadesh_news नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: महिला का पर्स लेकर भागा बंदर.. 500 रूपए की नोटों की गड्डी हाथ में लेकर छत पर बैठा, वृंदावन का वीडियो आया सामने

बंदर ने पेड़ से फेंके पैसे

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है की सोरांव तहसील के आज़ाद सभागार के सामने की है. एक युवक अपनी बाइक पार्क कर रजिस्ट्री का काम करने गया था. इस दौरान बंदर (Monkey) ने डिक्की खोली और पैसों से भरा बैग लेकर पेड़ पर चढ़ा. इसके बाद 500 -500 रूपए के नोट नीचे फेंकने लगा. इस घटना के बाद परिसर में भीड़ लग गई और अफरा तफरी मच गई. बंदर जो पैसे फेंकते गया. उसको लोग उठाने लगा. इसके बाद मालिक ने इस बंदर को डराने की कोशिश भी की, लेकिन बंदर और ऊपर चढ़ गया. इसके बाद मौजूद वकीलों ने नोटों को नीचे से उठाकर मालिक के हवाले कर दिया. पेड़ पर भी कुछ रूपए थे, उन्हें भी निकाला गया.

घटना से लोग हैरान

इस घटना के बाद परिसर में काफी अफरा तफरी मची थी. इससे पहले भी लोगों के पर्स, और महंगे मोबाइल बंदर द्वारा लेकर भागने की घटनाएं सामने आ चुकी है. इस घटना के बाद बंदरों से सतर्क रहने की कोशिश करणी चाहिए और पर्स या अन्य कीमती सामान संभालकर रखने चाहिए.