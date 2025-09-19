Bengaluru Shocker: गर्ल्स पीजी में चुपके से घुसा शख्स, 24 वर्षीय महिला की खीचीं अश्लील तस्वीरें; फिर करने लगा यौन उत्पीड़न

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X)

Bengaluru PG Crime: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां को-लिविंग पीजी (Girls PG) में रहने वाली एक 24 वर्षीय महिला के कमरे में एक शख्स जबरन घुस गया और उसकी अश्लील तस्वीरें (Obsence Photos) खींच ली. इसके बाद आरोपी उसे ब्लैकमेल (Bengaluru Blackmailing) करने लगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़िता एक बैंक में काम करती है और आरोपी साईबाबू चेन्नुरु हाल ही में उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था. कल रात करीब 3 बजे आरोपी महिला के कमरे में घुसा और उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया.

इसके बाद उसने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा, आरोपी ने उससे ₹70,000 की मांग की और उसके मोबाइल फोन से ₹14,000 ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए.

पहले भी घट चुकी हैं ऐसी घटनाएं

इस घटना ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा (Bengaluru Women's Safety) को लेकर चिंताएं और बढ़ा दी हैं. इससे पहले अगस्त में, बेंगलुरु के एक महिला पीजी में 23 वर्षीय युवती के साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी. उस समय, पीजी के सीसीटीवी कैमरे (Caught on CCTV) में एक अज्ञात व्यक्ति कैद हुआ था. उसने सभी कमरों को बाहर से बंद कर दिया और एक कमरे में घुसकर वहां सो रही युवती के साथ छेड़छाड़ की. विरोध करने पर उसने उसे चाकू दिखाकर धमकाया और ₹2,500 नकद लेकर फरार हो गया.

अब बाइक टैक्सी चला रहा है आरोपी

पुलिस ने उस मामले के आरोपी नरेश पट्टम को दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया. वह आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के मदनपल्ले का रहने वाला है और डकैती के दो मामलों में जेल की सजा काट चुका है. जमानत पर रिहा होने के बाद, वह बेंगलुरु लौट आया और बाइक टैक्सी चलाने लगा.