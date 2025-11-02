Jhansi Shocker: खंबे में आया करंट, गलती से शख्स ने छु लिया पोल, चपेट में आकर हुआ घायल, झांसी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही: VIDEO

The man got electrocuted (Credit-@WeUttarPradesh)

Jhansi News: बिजली विभाग (Electricity Department) की लापरवाही के कारण कई लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जहांपर झांसी में बिजली के पोल को एक शख्स ने छु लिया. इसके बाद जैसे ही इस शख्स ने इस पोल को छुआ, वह बिजली के पोल से चिपक गया और झटके मारने लगा और इसके बाद वह नीचे गाड़ी पर गिर गया. नीचे गिरने के बाद लोगों ने उसे संभालकर सड़क के किनारे लाया. बताया जा रहा है की इस हादसे में शख्स बुरी तरह से घायल हुआ है.

ये घटना झांसी (Jhansi) के कोतवाली थाना क्षेत्र से सामने आई है.

बिजली के पोल से चिपका शख्स

शख्स को हॉस्पिटल में किया गया एडमिट

इस हादसे के बाद घायल शख्स को लोगों ने हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया है और वहांपर उसका इलाज चल रहा है. जिस तरह मुख्य बाजार में इस तरह की घटना हुई है, उसने बिजली विभाग की लापरवाही को सामने ला दिया है.

बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही

इस घटना के बाद बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही (Negligence) सामने आई है. हालांकि इस शख्स की जान बच गई. लेकिन उसकी हालत खराब है.इस लापरवाही को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है.