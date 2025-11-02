Jhansi Shocker: खंबे में आया करंट, गलती से शख्स ने छु लिया पोल, चपेट में आकर हुआ घायल, झांसी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही: VIDEO

Jhansi News: बिजली विभाग (Electricity Department) की लापरवाही के कारण कई लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जहांपर झांसी में बिजली के पोल को एक शख्स ने छु लिया. इसके बाद जैसे ही इस शख्स ने इस पोल को छुआ, वह बिजली के पोल से चिपक गया और झटके मारने लगा और इसके बाद वह नीचे गाड़ी पर गिर गया. नीचे गिरने के बाद लोगों ने उसे संभालकर सड़क के किनारे लाया. बताया जा रहा है की इस हादसे में शख्स बुरी तरह से घायल हुआ है.
ये घटना झांसी (Jhansi) के कोतवाली थाना क्षेत्र से सामने आई है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @WeUttarPradesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bahraich Shocker: बहराइच में करंट लगने की घटनाओं में मां-बेटे समेत चार की मौत
बिजली के पोल से चिपका शख्स
#झांसी: कोतवाली थाना क्षेत्र से बड़ी खबर — बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा।
बड़े बाजार इलाके में करंट दौड़ते बिजली के खंभे की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक खंभे में अचानक करंट आने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों… pic.twitter.com/jjBh1HPfnK
— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) November 2, 2025
शख्स को हॉस्पिटल में किया गया एडमिट
इस हादसे के बाद घायल शख्स को लोगों ने हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया है और वहांपर उसका इलाज चल रहा है. जिस तरह मुख्य बाजार में इस तरह की घटना हुई है, उसने बिजली विभाग की लापरवाही को सामने ला दिया है.
बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही
इस घटना के बाद बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही (Negligence) सामने आई है. हालांकि इस शख्स की जान बच गई. लेकिन उसकी हालत खराब है.इस लापरवाही को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है.