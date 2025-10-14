VIDEO: भोपाल में बड़ा हादसा टला! Sukhi Sevania के पास धंसा हाईवे, बाल-बाल बचे लोग; CM mohan Yadav ने दिए जांच के आदेश

Bhopal Road Collapse News (Photo- @SauravS_13/X)

Bhopal Road Collapse News: भोपाल के बाहरी इलाके सूखी सेवनिया (Sukhi Sevania) में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया. यहां लगभग 100 मीटर लंबी सड़क अचानक धंस गई. गनीमत रही कि उस समय सड़क पर कोई वाहन नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था. हादसे के तुरंत बाद पुलिस (Bhopal Police) और मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) की टीमें मौके पर पहुंचीं और यातायात रोक दिया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सड़क 2013 में बने इंदौर-जबलपुर बाईपास (Indore-Jabalpur Bypass) का हिस्सा है. हालांकि, इसे बनाने वाली कंपनी का ठेका 2020 में स्थापित मानकों का पालन न करने के कारण रद्द कर दिया गया था.

ये भी पढें: Bhopal: इंजीनियरिंग छात्र के साथ पुलिस कर्मियों ने की बेरहमी से मारपीट, घायल युवक की हुई मौत, भोपाल से बर्बरता का VIDEO आया सामने

Sukhi Sevania के पास सड़क धंसने से मचा हड़कंप

PWD ने बताया सड़क धंसने का कारण

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सड़क में अचानक दरारें आ गईं और देखते ही देखते सड़क का लगभग 30 फीट लंबा हिस्सा धंस गया.

पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह (Sukhvir Singh, Principal Secretary, PWD) ने बताया कि सड़क धंसने का कारण एक तरफ की रिटेनिंग वॉल (Retaining Wall ) का कमजोर होना था. उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए मुख्य अभियंता बीएस मीणा और दो महाप्रबंधकों की तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है. दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

BJP सरकार पर लापरवाही का आरोप

इस बीच, कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे और भाजपा सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह दुर्घटना सड़क की घटिया गुणवत्ता के कारण हुई. थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी ने बताया कि दोपहर 12 बजे दुर्घटना की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी गई और यातायात को डायवर्ट कर दिया गया.

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह (Public Works Minister Rakesh Singh) ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और सड़क की मरम्मत जल्द ही पूरी कर ली जाएगी.