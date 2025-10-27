Assam: आपको रहने दिया, अब माथे पर बैठकर नाचेंगे क्या? बिहार के लोगों के साथ असम में युवक ने की बदसलूकी, VIDEO आया सामने

Assam News: असम (Assam) में छठ पूजा (Chhath Puja) को लेकर एक स्थानीय युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें वह बिहारी लोगों के साथ विवाद कर रहा है. युवक 'I love 6th Schedule' लिखी टी-शर्ट पहनकर बिहारी प्रवासियों को डांटते हुए नजर आ रहा है. युवक का दावा है कि असम के 'छठे अनुसूची' (6th Schedule) के तहत उसे इस क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए वह यहां की सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक लगाने की बात कर सकता है. इस दौरान युवक इस बिहारी परिवार को काफी डांटता है.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर State Mirror Hindi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
असम में छठ पूजा को लेकर विवाद
युवक ने बिहारियों को जमकर डांटा
क्या कहा युवक ने ? युवक इस दौरान कहता है की ,' आप के पिताजी के पिताजी ने यहां जन्म लिया था क्या? फिर भी यहां खेती करने दिया, दूकान लगाने दिया, बच्चों ने पढ़ाई की, जिन लोगों ने आपको इतना दिया, उनकी इज्जत करिए. इसके बाद महिला कहती है की ,' इज्जत दिए, तो युवक कहता ,'चुप मुंह बंद करो. इस दौरान ने युवक ने कहा की , आपको तो छठ पूजा भी करने दे रहे है. इसके बाद युवक कहता है ,' बिहार में आप हमें करने देगा, गांव देगा, जमीन देगा. आपको रहने दिया , अब क्या माथे पर चढ़कर नाचेंगे क्या?
सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई नाराजगी
इस दौरान सोशल मीडिया (Social Media) पर लोग कमेंट कर रहे है. एक ने कहा की ,' ये क्या हो रहा है इंडिया में , फिर से 1947 जैसे हालात बना रहे है ये लोग. दुसरे ने लिखा ,' ये स्टेट इसका है क्या? सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट कर रहे है. हालांकि कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे है और बता रहे है की ये युवक साफ सफाई को लेकर बात कर रहा है.