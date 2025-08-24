Bilaspur: नदी के ब्रिज पर चढ़कर युवती ने की आत्महत्या करने की कोशिश, युवक ने पीछे से जाकर पकड़कर उतारा नीचे, बिलासपुर का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@pappu_farishta)

बिलासपुर, छत्तीसगढ़: देश में आत्महत्या करने के मामले काफी बढ़ गए है. आएं दिन कॉलेज (College),स्कूल (School) में पढ़नेवाले छात्र (Students) आत्महत्याएं (Suicide) कर रहे है. ऐसी ही एक घटना छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर (Bilaspur) से सामने आई है. जहांपर एक युवती नदी के ब्रिज पर खड़ी होकर नदी में छलांग लगाने का प्रयास करती है. इस दौरान काफी लोग जमा हो जाते है और इस युवती को ऐसा करने से रोकते है.इसके बाद आसपास काफी लोग जमा हो जाते है. कुछ लोग युवती से बातचीत करते हुए उससे नाम और मोबाइल नंबर पूछते है और उसे बातों में उलझाकर रखते है और इसी दौरान एक युवक पीछे से जाकर युवती को नीचे खींच लेता है. इस युवक के कारण युवती की जान बच गई.इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है.

युवती ने नदी में की छलांग लगाने की कोशिश

बाल बाल बची युवती की जान

बता दें की युवती रात के समय अरपा नदी (Arpa River) में छलांग लगाने के इरादे से ब्रिज पर चढ़ी थी. इसी दौरान वहां पर काफी लोग जमा हो गए और उन्होंने युवती को छलांग नहीं लगाने के लिए कहा.इसके बाद युवती को पीछे से एक बहादुर युवक (Brave Young Man) ने पकड़कर नीचे खींच लिया. जिसके कारण एक बड़ी अनहोनी टल गई.

पुलिस भी मौके पर पहुंची

इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस (Police) भी मौके पर पहुंची और युवती को पुलिस स्टेशन ले गई. बताया जा रहा है की युवती एक जगह प्राइवेट जॉब करती है. युवती बीएससी नर्सिंग (B.Sc Nursing) नहीं कर पाने के चलते और अपने माता पिता से नाराजगी के चलते ये कदम उठा रही थी. पुलिस ने युवती को एक सेंटर भेजा है. बताया जा रहा है की युवती के माता पिता को बुलवाकर उन्हें समझाया जाएगा.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.