VIDEO: बैलेंस बिगड़ने के कारण झूले से नीचे गिरी युवती, बारां के डोल मेले में हुआ हादसा, घटना का भयावह वीडियो आया सामने

बारां, राजस्थान: मेले में झूले से गिरने के हादसे लगातार देखने को मिल रहे है. एक बार फिर ऐसा ही एक हादसा राजस्थान (Rajasthan) के बारां (Baran) से सामने आया है.यहां के डोल में में एक युवती का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह सीधे उंचाई से गिर पड़ी. बताया जा रहा है की जिस झूले में युवती बैठी हुई थी, उसका पिछला हिस्सा ऊपर होने की वजह से युवती का संतुलन बिगड़ा और युवती नीचे गिर पड़ी. इस घटना के बाद मेले में अफरा तफरी मच गई. घायल युवती को तुरंत पास के हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया गया है. जहांपर उसका इलाज चल रहा है. इस घटना का वीडियो (Video) सामने आया है. जिसमें देख सकते है की युवती झूले से नीचे गिर रही है.

लापरवाही फिर आई सामने

एक बार फिर मेले के मैनेजमेंट (Management) की लापरवाही सामने आई है. बताया जा रहा है की सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण ये हादसा हुआ. इस घटना के बाद मेले में आएं लोगों में भी नाराजगी दिखाई दी और अब वे इस झूले में बैठने से भी डर रहे है.

छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी हो चुके है हादसे

बता दें की कुछ ही महीने पहले छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में दो शहरों से हादसे की घटनाएं सामने आई थी. इसके साथ गुजरात (Gujarat) से भी झूले से हादसे की घटना सामने आई थी. गुजरात के नवसारी में झुला टूट गया था. जिसके कारण इसमें बैठे लोग 50 फीट की उंचाई से नीचे गिरे थे. इस घटना के बाद अब सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे है.