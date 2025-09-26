रक्षक बने भक्षक! Chittoor में मदद मांगने गई महिला से कुकर्म, कांस्टेबल और होमगार्ड ने किया गैंगरेप; दोनों गिरफ्तार

Chittoor Gangrape Case: आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां मदद का झांसा देकर पुलिसकर्मी और होमगार्ड ने एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार (Andhra Pradesh Gangrape Case) किया. यह घटना पुंगनूर थाना (Punganur Police Station) क्षेत्र में हुई. पीड़िता की उम्र 28 साल बताई जा रही है. महिला का आरोप है कि कांस्टेबल उमाशंकर और होमगार्ड किरण कुमार ने उसे नशीला पदार्थ मिलाकर एक पेय पदार्थ पिलाया. इसके बाद उन्होंने कई बार उसके साथ बलात्कार किया.

इसके अलावा, आरोपियों ने धमकी दी (Death Threats) कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसके तीनों बच्चों को मार डालेंगे.

मीडिया में जाकर लगाई न्याय की गुहार

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि होमगार्ड ने उसे बार-बार फोन करके परेशान किया. पीड़िता के अनुसार, उसने कई पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन लगभग दो हफ्ते तक उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई. आखिरकार, जब उसने मीडिया में जाकर न्याय की गुहार लगाई, तो पुलिस (Chittoor Police) ने मामला दर्ज किया.

दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार

पालमनेर के डीएसपी देगाला प्रभाकर (Palamaner DSP Degala Prabhakar) ने बताया कि पीड़िता की अपील के बाद, बंगारुपलायम पुलिस स्टेशन (Bangarupalayam Police Station) में मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.