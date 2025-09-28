Palghar: 7 साल के बच्चे ने की चिकन खाने की जिद, बेरहम मां ने बेटे की बेलन से की पिटाई, पालघर जिले में मासूम की हुई मौत

(Photo- Pixabay)

पालघर, महाराष्ट्र: पालघर जिले (Palghar District) से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक मां गुस्से में इतनी बौखला गई की उसने अपने मासूम बच्चे को ही पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. इस घटना के बाद शहर में एक बेरहम मां की चर्चा जोरों पर है. ये घटना जिले के धनसार की बताई जा रही है. बताया जा रहा है की एक सात साल के बच्चे ने अपनी मां को चिकन खाने की इच्छा जताई थी. लेकिन इस मां ने बच्चे को रोटी बेलनेवाले बेलन से पीटा. बेलन सिर में लगने के कारण बच्चे की मौत हो गई.

इस मामले में धनसार पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस (Police) ने महिला को गिरफ्तार किया है. ये भी पढ़े:Mumbai Shocker: मां के सामने 2 साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या, प्रेमी ने दिया वारदात को अंजाम

बेटे की बेरहमी से पिटाई

पुलिस (Police) के मुताबिक़ बच्चे ने मां से खाने में चिकन बनाने के लिए कहा था. जिसके कारण महिला को गुस्सा आ गया और महिला ने बच्चे के सिर पर बेलन मार दिया. बच्चे को गंभीर चोट आने के कारण उसकी मौत हो गई.

घटना से इलाकें में फैला शोक

इस घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को गिरफ्तार (Arrest) किया है. इस घटना के बाद परिजनों में भी मातम फैल गया है और गांव में भी मां की हरकत को लेकर रोष जताया जा रहा है.