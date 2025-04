VIDEO: किताबों से ज्यादा कीमती कुछ नहीं! IAS बनने का सपना देख रही अनन्या की कहानी, जिसने सुप्रीम कोर्ट को झकझोर दिया

उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 21 मार्च को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक 8 वर्षीय बच्ची अनन्या यादव (Ananya Yadav) की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इस तस्वीर में वह अपनी किताबों से भरा स्कूल बैग बचाने के लिए दौड़ती नजर आई. यह वीडियो इतना प्रभावशाली था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया.

कक्षा 1 में पढ़ने वाली अनन्या यादव के लिए उसका स्कूल बैग सबसे मूल्यवान चीज है. उसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित की किताबें थीं, जो उसके भविष्य के सपनों की नींव हैं. अनन्या का सपना है कि वह एक दिन आईएएस अधिकारी बने और देश की सेवा करे. लेकिन जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उसके घर के पास बने एक झोंपड़ी में आग लग गई, तो उसे सबसे पहले अपने स्कूल बैग की चिंता हुई.

अनन्या ने बताया, "मैं स्कूल से लौटकर आई और अपना बैग झोंपड़ी में रख दिया था, जहां मेरी मां ने पशुओं को बांध रखा था. जब तोड़फोड़ शुरू हुई, तो पास की झोंपड़ी में आग लग गई. मुझे डर था कि मेरा बैग और किताबें जल जाएंगी. मेरी मां ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने दौड़कर अपना बैग बचा लिया."

#Jabalpur, MP : While her hut was being demolished by authorities under anti encroachment drive 6 year old Ananya pleaded the to authorities save her books in Ambedkar Nagar of Jabalpur.

