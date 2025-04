जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में एनकाउंटर, आतंकियों से मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 जवान घायल

Bandipora Encounter With Terrorists: जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान दो सुरक्षा कर्मी घायल हो गए हैं. यह घटना तब हुई जब सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना पर एक ऑपरेशन शुरू किया था. जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान दोनों सुरक्षा कर्मियों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

पुलिस ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया. आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं, जिसके परिणामस्वरूप मुठभेड़ शुरू हो गई. पुलिस ने कहा कि दोनों घायल सुरक्षा कर्मियों का इलाज किया जा रहा है, और उनकी हालत स्थिर है.

Jammu & Kashmir | Two security personnel injured during exchange of fire with terrorists in Bandipora: J&K Police

