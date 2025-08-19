105 IPS and SPS Officers Transferred: गुजरात सरकार ने 105 आईपीएस एवं एसपीएस अधिकारियों का किया तबादला और प्रमोशन

(Photo Credits File)

गांधीनगर, 19 अगस्त : गुजरात सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल करते हुए 105 अधिकारियों का तबादला और प्रमोशन किया है. इनमें 74 आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) और 31 एसपीएस (राज्य पुलिस सेवा) अधिकारियों को नए पदों पर तैनात या पदोन्नत किया गया है. यह आदेश गृह विभाग द्वारा सोमवार को जारी किया गया. इसके तहत वरिष्ठ अधिकारियों को आर्थिक विंग, नगर इकाइयों व विशेष बलों में स्थानांतरित किया गया, जबकि युवा अधिकारियों को नए जिलों और कमान ड्यूटी पर तैनात किया गया है. प्रमुख बदलावों में, वलसाड के पुलिस अधीक्षक करणराज वाघेला को सूरत शहर में डीसीपी (आर्थिक शाखा) नियुक्त किया गया है, जबकि राजकोट शहर से एस. वी. परमार को मेहसाणा में एसआरपीएफ ग्रुप-15 का प्रमुख बनाया गया है.

मोरबी से राहुल त्रिपाठी अहमदाबाद शहर में एसओजी के नए डीसीपी हैं, जबकि राजकोट ग्रामीण से हिमकर सिंह अहमदाबाद में डीसीपी (आर्थिक शाखा) का कार्यभार संभालेंगे. वडोदरा ग्रामीण के रोहन आनंद को सीआईडी क्राइम, गांधीनगर में आर्थिक अपराध निरोधक शाखा का एसपी नियुक्त किया गया है और डांग के यशपाल धीरज जगनिया को अब अहमदाबाद में पश्चिम रेलवे का एसपी नियुक्त किया गया है. अन्य महत्वपूर्ण बदलावों में, मनीष सिंह को भचाऊ-कच्छ स्थित एसआरपीएफ ग्रुप-16 में, एम. जे. चावड़ा को पुलिस भवन स्थित राज्य निगरानी प्रकोष्ठ में और पार्थराजसिंह नवलसिंह गोहिल को विजय जे. पटेल की जगह साबरकांठा का एसपी नियुक्त किया गया है.

रवि मोहन सैनी को अहमदाबाद शहर से जामनगर का एसपी नियुक्त किया गया है, जबकि अक्षय राज को बनासकांठा से भरूच स्थानांतरित किया गया है, जबकि प्रशांत सुम्बे को बनासकांठा का एसपी नियुक्त किया गया है. शैफाली बरवाल को सूरत शहर में डीसीपी जोन-7, प्रेमसुख डेलू को सुरेंद्रनगर और बी. आर. पटेल को अहमदाबाद में डीसीपी (यातायात) नियुक्त किया गया है.

ये बदलाव युवा अधिकारियों के एक समूह पर भी लागू हैं. नितेश पांडे, जो पहले देवभूमि द्वारका में तैनात थे, को भावनगर में तैनात किया गया है, जबकि अभय सोनी वडोदरा शहर से पश्चिम रेलवे में स्थानांतरित हुए हैं. नवसारी के सुशील अग्रवाल अब वडोदरा ग्रामीण में हैं, और मनोहरसिंह एन. जडेजा गिर सोमनाथ से अरवल्ली स्थानांतरित हुए हैं. तेजसकुमार वी. पटेल को गांधीनगर में मुख्यमंत्री और वीवीआईपी सुरक्षा का कार्यभार सौंपा गया है, जबकि राहुल बी. पटेल नवसारी और जयदीपसिंह डी. जडेजा गिर सोमनाथ की कमान संभालेंगे.

एंड्रयू मैकवान को डीसीपी पद पर पदोन्नत किया गया है, विजय जे. पटेल को खेड़ा-नडियाद स्थानांतरित किया गया है, और पन्ना एम. मोमाया को सूरत में डीसीपी (यातायात) के पद पर स्थानांतरित किया गया है. रविसिंह एस. जडेजा को दाहोद का प्रभार दिया गया है, हर्षदकुमार के. पटेल अहमदाबाद शहर में डीसीपी जोन-1 बने हैं, और मुकेशकुमार एन. पटेल ने मोरबी में राहुल त्रिपाठी की जगह ली है. चिंतन जे. तरैया अब बोटाद में एसपी हैं, भागीरथ टी. गांधी सूरत से अहमदाबाद शहर में डीसीपी जोन-6 के पद पर तैनात हैं, हरेशभाई दुधात पंचमहल-गोधरा में स्थानांतरित हुए हैं, जबकि किशोरभाई एफ. बलोलिया को गांधीनगर में इंटेलिजेंस विभाग में पुनः नियुक्त किया गया है.

जयराजसिंह वी. वाला ने देवभूमि द्वारका में एसपी का पदभार संभाला है, पिनाकिन एस. परमार अब साबरकांठा में एसआरपीएफ ग्रुप-06 के कमांडेंट हैं, और ऋषिकेश बी. उपाध्याय वडोदरा में डीसीपी (ट्रैफिक) बने हैं. यह फेरबदल 2018 बैच को भी प्रभावित करता है, जिसमें विशाखा डबराल को अहमदाबाद शहर से नई एसपी पोस्टिंग पर स्थानांतरित किया गया है, जबकि 15-पृष्ठ की अधिसूचना में कई और तबादले जारी हैं.