Rajvir Jawanda Dies: पंजाबी सिंगर व एक्टर राजवीर जवंदा निधन, भीषण सड़क हादसे के 11 दिन बाद हारे जिंदगी की जंग

राजवीर जवंदा (Photo Credits: Instagram)

Rajvir Jawanda Passes Away: पंजाबी गायक और अभिनेता (Punjabi Singer and Actor) राजवीर जवंदा (Rajvir Jawanda) (35) का हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में एक गंभीर सड़क दुर्घटना में लगभग 11 दिनों तक संघर्ष करने के बाद मंगलवार को निधन हो गया. यह दुर्घटना 27 सितंबर को सोलन जिले के बद्दी इलाके (Baddi Area) में हुई थी, जब वह शिमला (Shimla) जा रहे थे और कथित तौर पर अपनी मोटरसाइकिल पर नियंत्रण खो बैठे थे. उन्हें तुरंत मोहाली के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें अस्पताल की क्रिटिकल केयर और न्यूरोसाइंस टीमों की कड़ी निगरानी में लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था.

गायक को सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थीं और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पिछले रविवार को उनका हालचाल जानने अस्पताल गए थे, जबकि कई पंजाबी कलाकारों ने भी उनके लिए प्रार्थना और समर्थन व्यक्त किया था. यह भी पढ़ें: Punjabi Singer Rajveer Jawanda Passes Away: पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का निधन, बाइक दुर्घटना के 12 दिन बाद अस्पताल में ली अंतिम सांस

लुधियाना के जगराओं के पोना गांव के रहने वाले, राजवीर जवंदा एक प्रसिद्ध पंजाबी गायक थे, जिन्हें ‘तू दिस पेंदा’, ‘खुश रह कर’, ‘सरदारी’, ‘सरनेम’, ‘आफरीन’, ‘लैंडलॉर्ड’, ‘डाउन टू अर्थ’ और ‘कंगनी’ जैसे हिट गानों के लिए जाना जाता था. उन्होंने सूबेदार जोगिंदर सिंह (2018), जींद जान (2019) और मिंडो तसीलदारनी (2019) जैसी पंजाबी फिल्मों में भी काम किया.