Monalisa Glamorous Look: व्हाइट स्ट्रैपलेस ड्रेस में मोनालिसा ने ढाया कहर, सक्सेस पार्टी में लूटी महफिल (View Pics)

Monalisa Glamorous Look: भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा हर बार की तरह इस बार भी अपने बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज़ से सोशल मीडिया पर छा गई हैं. हाल ही में उन्होंने 'हंगामा ओटीटी' की ग्रैंड सक्सेस पार्टी में शिरकत की जहां उन्होंने व्हाइट स्ट्रैपलेस मिनी ड्रेस पहनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. मोनालिसा ने इस इवेंट से अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. एक्ट्रेस ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "About Last Night... At The #HungamaOTT Grand Success Party... Can’t Wait For My Series ‘Judwaa Jaal’." उन्होंने अपनी अपकमिंग सीरीज़ और फैंस के प्यार के लिए भी धन्यवाद कहा है. मोनालिसा के इस लुक को देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. किसी ने उन्हें "हॉट क्वीन" कहा तो किसी ने "फैशन दीवा" बताया. भोजपुरी अदाकारा Monalisa ने पूल किनारे दिए कातिलाना पोज, हॉट लुक से बढ़ाया सोशल मीडिया का तापमान (View Pics)

व्हाइट ड्रेस में मोनालिसा का ये स्टाइलिश अवतार फैंस को खूब पसंद आ रहा है. गॉर्जियस ब्रैसलेट, खुले बाल और रेड लिपस्टिक ने उनके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना दिया. इस पोस्ट पर कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं.

मोनालिसा का ग्लैमरस अवतार:

View this post on Instagram A post shared by MONALISA (@aslimonalisa)

मोनालिसा की यह ग्लैमरस तस्वीरें यह साबित करती हैं कि वह सिर्फ एक शानदार एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि स्टाइल आइकन भी हैं. उनका ये अवतार देखकर फैंस अब उनकी अपकमिंग वेब सीरीज़ ‘जुड़वा जाल’ का और भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.