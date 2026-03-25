Maha Kumbh Viral Girl मोनालिसा भोसले ने निर्देशक सनोज मिश्रा पर लगाया यौन शोषण का आरोप; वीडियो जारी कर बयां किया अपना दर्द (Watch Video)

मोनालिसा भोसले, सनोज मिश्रा (Photo Credits: Instagram)

मुंबई: महाकुंभ के दौरान अपनी तस्वीरों से इंटरनेट पर रातों-रात मशहूर हुईं 'वायरल गर्ल' (Viral Girl) मोनालिसा भोसले (Monalisa Bhosle) ने फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा (Sanoj Mishra) पर यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न (Sexual Assault and Persistent Harassment) के गंभीर आरोप लगाए हैं. एक भावुक वीडियो संदेश में मोनालिसा ने आरोप लगाया कि फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' (The Diary of Manipur) की मेकिंग के दौरान निर्देशक ने उनके साथ कई बार गलत व्यवहार किया. उन्होंने दावा किया कि करियर के डर से वे लंबे समय तक चुप रहीं, लेकिन अब उन्होंने अपनी आपबीती दुनिया के सामने रखने का फैसला किया है. यह भी पढ़ें: Mahakumbh Girl: कौन हैं फरमान खान? 'महाकुंभ गर्ल' मोनालिसा भोसले ने परिवार के विरोध के बीच जिनसे रचाया अंतरधार्मिक विवाह

'पदों का फायदा उठाकर किया शोषण'

मोनालिसा ने वीडियो में आंसू पोंछते हुए कहा कि निर्देशक सनोज मिश्रा ने अपनी सत्ता और स्थिति का गलत इस्तेमाल किया. उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म के प्री-प्रोडक्शन और शूटिंग के दौरान निर्देशक ने उन्हें कई बार गलत तरीके से छूने की कोशिश की और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. मोनालिसा के अनुसार, जब उन्होंने इस व्यवहार की शिकायत अपने करीबी लोगों से की, तो उन्हें करियर बचाने के लिए 'समझौता' करने की सलाह दी गई.

मोनालिसा भोसले ने मनोज मिश्रा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया - वीडियो देखें

View this post on Instagram A post shared by Asianet News (@asianetnews)

'लव जिहाद' का मुद्दा और मानहानि के दावे

विवाद केवल यौन शोषण तक सीमित नहीं है. मोनालिसा ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने निर्देशक की अनुचित मांगों का विरोध किया, तो सनोज मिश्रा ने उनके निजी जीवन को निशाना बनाना शुरू कर दिया. उन्होंने दावा किया कि निर्देशक ने उनकी शादी को "लव जिहाद" का नाम देकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुँचाया जा सके. यह भी पढ़ें: 'महाकुंभ गर्ल' मोनालिसा भोसले ने रचाई शादी: जबरन विवाह से बचकर केरल पहुंचीं, बॉयफ्रेंड फरमान खान संग लिए सात फेरे

निर्देशक सनोज मिश्रा का पुराना कानूनी रिकॉर्ड

यह पहली बार नहीं है जब निर्देशक सनोज मिश्रा कानूनी पचड़ों में फंसे हों. मार्च 2024 के अंत में, दिल्ली पुलिस ने एक अन्य महत्वाकांक्षी अभिनेत्री द्वारा दायर बलात्कार की शिकायत के बाद मिश्रा को गिरफ्तार किया था. उस मामले में भी पीड़िता ने आरोप लगाया था कि मिश्रा ने फिल्मों में काम दिलाने के बहाने उसका यौन शोषण किया. हालांकि, बाद में शिकायतकर्ता ने यह कहते हुए आरोप वापस ले लिए थे कि उसे प्रतिद्वंद्वी निर्माताओं द्वारा "गुमराह" किया गया था.

निर्देशक का पक्ष: 'मेरे खिलाफ रची जा रही साजिश'

निर्देशक सनोज मिश्रा ने मोनालिसा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने दावा किया कि वे फिल्म उद्योग के उन प्रतिद्वंद्वियों की साजिश का शिकार हो रहे हैं, जो उनकी आगामी फिल्मों को रोकना चाहते हैं. मिश्रा का कहना है कि मोनालिसा द्वारा लगाए गए आरोप उनकी हालिया शादी और उनके करियर से जुड़ी एक व्यापक साजिश का हिस्सा हैं. इससे पहले मिश्रा ने कुछ यूट्यूब चैनलों और व्यक्तियों के खिलाफ उनके प्रोजेक्ट 'द डायरी ऑफ मणिपुर' को नुकसान पहुँचाने और मानहानि करने की एफआईआर भी दर्ज कराई थी.

वर्तमान में, दोनों पक्षों के बीच यह कानूनी विवाद एक नया मोड़ ले चुका है. पुलिस अब इन ताजा आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है.