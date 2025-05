Amitabh Bachchan on GDP & Agniveer: 'भारत माता की जय': अमिताभ बच्चन ने 'अग्निवीरों' को किया सलाम, देश की बढ़ती जीडीपी पर जताई खुशी

Amitabh Bachchan on GDP & Agniveer: बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर गर्व जताया है. इसके साथ ही भारतीय सेना व अग्निवीरों को सैल्यूट किया है. उनके ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. कुछ लोग उनकी देशभक्ति की भावना की सराहना कर रहे हैं, तो कुछ उन पर तंज कस रहे हैं. सोमवार सुबह अमिताभ बच्चन ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए. उन्होंने अपने पोस्ट की शुरुआत “जय हिंद” और तिरंगे के इमोजी के साथ की. एक पोस्ट में बिग बी ने लिखा, “भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद अब भारत.”

उन्होंने बताया कि भारत की जीडीपी अब लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है.

T 5390(ii) -जय हिन्द 🇮🇳 !

India 4th largest economy in the World ..

USA, China, Germany, India ..

and 2.5 - 3 yrs will become 3rd largest ..

United States: With a GDP of $30.51 trillion.

China: With a GDP of $19.23 trillion.

Germany: With a GDP of $4.74 trillion.

India :…

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 25, 2025