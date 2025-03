दुबई में IND vs NZ मैच के दौरान Anushka Sharma ने Rohot Sharma के बेटे अहान से की मजेदार बातचीत, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल (Watch Video)

Anushka Sharma Spotted Chatting With Rohit Sharma’s Baby: बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के IND vs NZ मुकाबले के दौरान रोहित शर्मा के बेटे अहान के साथ क्यूट इंटरेक्शन किया. यह मुकाबला 2 मार्च को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. इस दौरान अनुष्का शर्मा, जो कि भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की पत्नी हैं, स्टेडियम में मौजूद थीं और उन्होंने रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह की गोद में मौजूद उनके बेटे अहान से प्यारी बातचीत की.

यह खूबसूरत मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अनुष्का शर्मा बच्चे से मुस्कुराते हुए बात कर रही हैं और रितिका सजदेह भी इस दौरान उनके साथ नजर आ रही हैं. वीडियो में विराट कोहली के भाई विकास कोहली भी बैकग्राउंड में दिखाई दिए.

Ritika Bhabhi is with Ahaan at the stadium and Anushka Bhabhi is meeting Ahaan.😭🥹❤️

but I am still not sure whether this is Ritika Bhabhi or someone else. pic.twitter.com/bDZrMU55yU

